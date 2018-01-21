Назван продукт, сильнее других подорожавший в 2017 году

Росстат озвучил данные о социально значимых продуктах первой необходимости, подорожавших в 2017 году. Значительнее всего выросла цена на картофель — на 24%.
Данные Росстата проанализировал РБК, чьи выводы оказались неутешительными. Кроме картошки, на 12% подорожало сливочное масло, на третьем месте молоко — его стоимость увеличилась на 9%. Кроме того, дороже стали стоить черный хлеб (5%) и чай (4%).
Эксперты связывают повышение стоимости картофеля с неурожаем, который возник из-за холодной весны и прохладного лета прошлого года, добавляет Nation News. Министерство сельского хозяйства России констатировало рост цен на овощи из-за непогоды еще в июле 2017 года, напоминает RT. Уже тогда некоторые продукты — капуста, картошка, лук и морковь — подорожали более чем в 1,5 раза.