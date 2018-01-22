12:16 22 января 2018 1

Видеоблогер надеется собрать тысячу подписчиков за месяц Скрин с видео Натальи Потаевой на Youtube

Тюменская пенсионерка Наталья Потаева обратилась к друзьям в социальных сетях с просьбой поддержать ее канал на Youtube. Она опасается, что новые правила видеохостинга лишат ее возможности заработать прибавку к пенсии.

Женщина ведет активную жизнь в социальных сетях. У нее есть группа в Facebook «Старики-разбойники, леди плюс и все остальные седые романтики», блог на платформе Blogspot «Вести с Зеленого берега» и одноименный канал на Youtube. Наталья Потаева делится рецептами, любимыми песнями и рукодельными секретами, снимает клипы о Тюмени и комедийные скетчи. На ее канале — 252 подписчика. По новым правилам партнерской программы Youtube, на монетизацию могут рассчитывать только каналы с 1000 подписчиков и более.

Благодаря каналу пенсионерка «прокачивает» себя в актерском мастерстве Скрин с видео Натальи Потаевой на Youtube

«Каналом я начала заниматься недавно и узнала, что, оказывается, можно монетизировать некоторые мои видео, которые я снимаю и монтирую сама. Но теперь YouTube меняет политику монетизации, и я со своим каналом подпадаю под репрессивные меры из-за малого количества подписчиков. Жаль, конечно, ведь так хотелось подзаработать на пенсии», — делится она переживаниями в отдельном видео.

Наталья Потаева надеется набрать недостающее число подписчиков к 20 февраля — тогда, по ее словам, она останется в партнерской программе.

«Аудитория у меня специфическая: рожденные в СССР, такие же, как я сама, седые романтики, леди плюс и рязановские старики-разбойники. У многих телефоны-то еще кнопочные, а про YouTube они спрашивают — кто такой?», — рассказала она. Тюменка уверяет, что на «Одноклассниках» ее ролики собирают по две-три тысячи просмотров, однако алгоритмы отслеживания в соцсетях не срабатывают на монетизацию.

Друзья и зрители поддерживают Наталью Потаеву в комментариях. Они советуют не прекращать снимать видео, почаще показывать Тюмень и создавать творческие мастер-классы, потому что такие ролики пользуются популярностью и расширяют аудиторию.