11:45 22 января 2018 3

Вчера Степаненко посетил ИК-2 и 10 в Екатеринбурге, сегодня объезжает колонии Нижнего Тагила и Невьянска Фото: с сайта Федеральной системы исполнения наказаний

Один из руководителей Федеральной системы исполнения наказаний замдиректора ФСИН России Рустам Степаненко, прибывший в Екатеринбург еще вчера, приступил к осмотру колоний и СИЗО, входящих в систему исправительных учреждений Свердловской области. Об этом «URA.RU» сообщили в свердловском ГУФСИН.

В воскресенье вечером, сразу по прибытии в Екатеринбург, Степаненко ознакомился с деятельностью учреждений в Екатеринбурге: ИК общего режима №2, ИК строго режима №10, СИЗО №1 (где содержатся мужчины), СИЗО №5 (для женщин). В понедельник «высокий гость» отправился в Нижний Тагил, где, как планируется, посетит колонии №16, 12 и 13.

«Поскольку Степаненко — замдиректора ФСИН, отвечающий за вопросы производства и тыла, в первую очередь он знакомится с работой учреждений, где у нас расположены крупные производства», — пояснил «URA.RU» руководитель пресс-службы свердловского исправительного главка Александр Левченко. Отметим, что в свердловском ГУФСИН очень гордятся результатами трудовой деятельности заключенных: за 2017 год колонии региона выпустили продукции на 1 миллиард 734 миллиона рублей — примерно на 30 процентов больше, чем за предыдущий год.

Также, по информации агентства, инспектор, возможно, заедет в скандальную колонию №46 в Невьянск. Ее начальник Илья Чикин был осужден вместе с подчиненными за пытки и смерть заключенного.

Как сообщало ранее «URA.RU», ожидается, что во вторник на заседании коллегии замдиректора ФСИН представит коллективу свердловского ГУФСИН нового начальника — Александра Федорова, который сейчас занимает пост начальника пенитенциарного ведомства в Тамбовской области. Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет. «В протоколе не значится такой пункт, как представление нового начальника», — заявили «URA.RU» в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.