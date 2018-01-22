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12:03  22 января 2018 1

«Это не мороз, а развлечение». Жители Ямала хвастаются своими селфи в минус 45. ФОТО

Ямальцев не испугали холодаФото: соцсети
новость из сюжета:
Урал и Сибирь во власти морозов
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Сильные морозы не напугали жителей Нового Уренгоя. Ямальцы при минус 45 градусах делают селфи в меховых капюшонах и шерстяных шарфах, выкладывая снимки в соцсетях.

«Минус 45°С для #новоуренгойцев — это не мороз, это развлечение. Главное успеть селфи сделать», — пишут администраторы официальной группы города Новый Уренгой во «ВКонтакте». В паблике появилось больше десятка снимков молодых парней и девушек, которые отважились сделать селфи на улице в сильный мороз. В большинстве случаев от их дыхания одежда покрылась инеем, что придает фотографиям больше колорита.

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Фото: соцсети

Между тем синоптики обещают, что морозы отступят уже завтра. Так, во вторник и среду, 23 и 24 января, температура поднимется до отметки минус 32 — минус 30 градусов мороза. Ранее ямальцам обещали, что на регион наступают морозы до минус 90 градусов. Впрочем, жители посчитали, что этот прогноз из области фантастики.

Нина Калинина
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