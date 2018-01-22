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22 января 2018
12:01  22 января 2018 4

Суд поставил точку в деле военкома из ХМАО, передавшего взятку преподавателю тюменского вуза

Генеральная репетиция парада Победы. Сургут, военный комиссар, фаттахов халил
История со взяткой закончилась для Халила Фаттахова штрафом в 200 тыс. рублейФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте осудили начальника местного военкомата Халила Фаттахова, которого органы следствия обвинили в посредничестве во взяточничестве. Суд установил, что при попытке устроить племянника своего знакомого на обучение в Тюменское высшее военное командное училище военком выступил посредником в передаче денег в сумме 120 тыс. рублей. Об этом в понедельник, 22 января, сообщили «URA.RU» в прокуратуре ХМАО-Югры.

Судом назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей с лишением права занимать должности на муниципальной и государственной службе сроком на 1 год. Преподавателю, который получил взятку, также назначено наказание. Решением Екатеринбургского гарнизонного военного суда ему придется заплатить штраф в размере 100 тыс. рублей. Приговор, вынесенный Халилу Фаттахову, вступил в законную силу.

Халил Фаттахов возглавлял отдел военного комиссариата по Сургуту и Сургутскому району с феврале 2016 года. До того, как получить эту должность, он руководил военкоматом в Кондинском районе ХМАО. Получить комментарии военкомата на момент подготовки материала не удалось — по номеру служебного телефона в приемной ведомства никто не ответил.

Эльдар Булатов
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