12:01 22 января 2018 4

История со взяткой закончилась для Халила Фаттахова штрафом в 200 тыс. рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте осудили начальника местного военкомата Халила Фаттахова, которого органы следствия обвинили в посредничестве во взяточничестве. Суд установил, что при попытке устроить племянника своего знакомого на обучение в Тюменское высшее военное командное училище военком выступил посредником в передаче денег в сумме 120 тыс. рублей. Об этом в понедельник, 22 января, сообщили «URA.RU» в прокуратуре ХМАО-Югры.

Судом назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей с лишением права занимать должности на муниципальной и государственной службе сроком на 1 год. Преподавателю, который получил взятку, также назначено наказание. Решением Екатеринбургского гарнизонного военного суда ему придется заплатить штраф в размере 100 тыс. рублей. Приговор, вынесенный Халилу Фаттахову, вступил в законную силу.

Халил Фаттахов возглавлял отдел военного комиссариата по Сургуту и Сургутскому району с феврале 2016 года. До того, как получить эту должность, он руководил военкоматом в Кондинском районе ХМАО. Получить комментарии военкомата на момент подготовки материала не удалось — по номеру служебного телефона в приемной ведомства никто не ответил.