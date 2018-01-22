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12:09  22 января 2018 6

На Ямале ушел под лед трактор, который готовил зимник. Погиб водитель

История с провалившимся под лед трактором на Ямале повторилась вновь (архивное фото)Фото: сообщество «Злой надымчанин» во «ВКонтакте»

При устройстве зимника на Ямале 22 января колесный трактор «К-700» провалился под лед во время перехода через реку Обь в районе села Салемал. Водитель трактора погиб.

Трагедия произошла во время устройства сезонной автомобильной дороги Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. На месте происшествия работает комиссия подрядной организации, представитель дирекции дорожного хозяйства ЯНАО, вызваны специалисты экстренных служб.

Напомним, что 16 января в Надыме ушел под лед снегоуборочный трактор, расчищавший место для крещенской купели. Под трактором треснул лед. Спасателям удалось вовремя достать машину из воды, водитель не пострадал.

Ольга Дудорова
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