История с провалившимся под лед трактором на Ямале повторилась вновь (архивное фото)
При устройстве зимника на Ямале 22 января колесный трактор «К-700» провалился под лед во время перехода через реку Обь в районе села Салемал. Водитель трактора погиб.
Трагедия произошла во время устройства сезонной автомобильной дороги Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. На месте происшествия работает комиссия подрядной организации, представитель дирекции дорожного хозяйства ЯНАО, вызваны специалисты экстренных служб.
Напомним, что 16 января в Надыме ушел под лед снегоуборочный трактор, расчищавший место для крещенской купели. Под трактором треснул лед. Спасателям удалось вовремя достать машину из воды, водитель не пострадал.