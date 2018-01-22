{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Школьники Тюмени вышли на игры в российском турнире
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,63
Динамика за 2 недели
Евро 69,27
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 января 2018
21 января 2018
20 января 2018
19 января 2018
Главные новости Курганской области
12:22  22 января 2018 4

Зауральца, который напал с топором на сотрудников Росгвардии, сурово наказали

Суд. Убийство Елены Патрушевой. Челябинск., полиция, пистолет, кобура
Чтобы защититься от нападавшего, гвардейцам пришлось стрелятьФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области вынесли приговор жителю города Макушино, который накинулся на сотрудников Росгвардии, размахивая топором. Ближайшие шесть лет мужчина проведет в колонии особого режима, сообщили в региональном СУ СК РФ.

Инцидент случился утром 19 октября 2017 года. Наряд вневедомственной охраны из двух человек прибыл к одному из домов в Макушино по сообщению о краже коровы. Заметив полицейских, 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения выскочил из-за ограды своего дома с топором в руках. Сначала он ударил по капоту служебного автомобиля стражей порядка, а затем занес топор над головой и направился в сторону одного из гвардейцев, несмотря на требования бросить оружие. Закончить начатое макушинцу помешал выстрел из табельного оружия, пуля попала в бедро нападавшего.

На судебном заседании мужчина свою вину не признал, отмечают в силовых органах. Также во время предварительного расследования установлено, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров