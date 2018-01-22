Зауральца, который напал с топором на сотрудников Росгвардии, сурово наказали

В Курганской области вынесли приговор жителю города Макушино, который накинулся на сотрудников Росгвардии, размахивая топором. Ближайшие шесть лет мужчина проведет в колонии особого режима, сообщили в региональном СУ СК РФ.
Инцидент случился утром 19 октября 2017 года. Наряд вневедомственной охраны из двух человек прибыл к одному из домов в Макушино по сообщению о краже коровы. Заметив полицейских, 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения выскочил из-за ограды своего дома с топором в руках. Сначала он ударил по капоту служебного автомобиля стражей порядка, а затем занес топор над головой и направился в сторону одного из гвардейцев, несмотря на требования бросить оружие. Закончить начатое макушинцу помешал выстрел из табельного оружия, пуля попала в бедро нападавшего.
На судебном заседании мужчина свою вину не признал, отмечают в силовых органах. Также во время предварительного расследования установлено, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.