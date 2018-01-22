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22 января 2018
13:10  22 января 2018 7

Борис Ельцин-младший стал ресторатором

Вместе с бывшими чиновниками внук Ельцина стал совладельцем ресторанного бизнесаФото из Instagram yeltsinboris

Борис Ельцин-младший, внук экс-президента России Бориса Ельцина, стал ресторатором. Согласно данным ЕГРЮЛ, в декабре 2017 года вместе с бывшими чиновниками он стал совладельцем компанией «Фудгрупп», которая работает в ресторанной сфере.

Его партнеры — бизнесмены Евгений Мельников и Владимир Кожемякин, сообщает Life.ru. Последний является основателем Duran Bar Moscow, ранее он был гендиректором ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (подчиняется Минтрансу). Мельников тоже работал в этой государственной компании — был предшественником Кожемякина на посту гендиректора. Также Мельников ранее был замруководителя в госкорпорации по организации воздушного движения. Компания зарегистрирована в Москве на Большой Полянке. Кстати, рядом находится московский филиал фонда «Президентский центр Б. Н. Ельцина» (сам фонд работает в Екатеринбурге).

Ельцин-младший окончил МГИМО, Высшую школу бизнеса МГУ и Брауновский университет в США. Он — сын Татьяны Юмашевой, дочери экс-президента. Был назван в честь деда и получил девичью фамилию матери. Его отец — Вилен Хайруллин, первый муж Юмашевой. Он отказался от своего отцовства в пользу Леонида Дьяченко, второго мужа Юмашевой.

В СМИ 36-летнего Бориса Ельцина называют прожигателем жизни и плейбоем. Журналисты часто пишут про романы и красивую жизнь Ельцина-младшего. На днях он порвал с внучкой известного российского актера и режиссера Олега Ефремова Ольгой. Ранее у него были отношения с дочкой известного ресторатора Аркадия Новикова Александрой.

В 2013 году Ельцин стал совладельцем компании «Вайд вью девелопмент», которая строит горнолыжный курорт в Подмосковье. Также была информация о его частном детском садике.

Ольга Дудорова
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