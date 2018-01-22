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16:59  22 января 2018 0

В Екатеринбурге обнаружен дом, где больше ста жильцов подключились к теплу незаконно

Недвижимость. Пермь, дом, недвижимость, квартира, стройка
Квартиры, которые должны были дать ученым академии наук, были проданы обычным жильцам. Сейчас академия пытается вернуть жилье себеФото: Алексей Гущин © URA.RU

К истории вокруг продаж на свободном рынке в ЖК «Полесье-2» квартир, предназначавшихся для сотрудников Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН), подключилась Общественная палата Свердловской области. История стала известна летом 2017 года — тогда «URA.RU» первым рассказало о том, что на юго-западе Екатеринбурга происходит настоящее противостояние между покупателями квартир и академией наук. Сейчас на научное учреждение подали в суд и пытаются заставить его принять дом в эксплуатацию.

Напомним, еще в 2002 году между государством в лице Уральского отделения Российской академии наук и компанией «Кронверк», застройщиком ЖК «Полесье», был подписан договор о строительстве жилого комплекса на 1200 квартир, 15% из которых должны отойти в пользу государства. Однако с 2013 года это жилье продавалось на свободном рынке через кооператив. Квартиры ученым не достались, и сейчас УрО РАН пытается их вернуть, выбирая для этого разные способы.

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«Например, УрО РАН препятствует вводу дома в экслуатацию, хотя все разрешения есть», — уверяет одна из дольщиц спорного дома, Юлия.

С точки зрения УрО РАН, правовых оснований для этого нет. «В 2017 году достройка дома шла вне правового поля. „Кронверк“ не завершил отделку 108 квартир, они не подключены к сетям — компания не заплатила за это „Водоканалу“», — говорит официальный представитель научного учреждения Юлия Реутова.

Но на дом выданы документы, которые разрешают ввод строения в эксплутацию. Это дало право кооперативу выдавать ключи жильцам.Так что теперь в доме живут люди, и у них есть все коммунальные услуги.

«Их подключение шло незаконно. В доме восемь подъездов, претензий по которым нет. Но вот на остальные мы разрешения не давали. Люди подключили воду и тепло от подъезда к подъезду без разрешения от нас», — говорит Реутова. По ее словам, сейчас налицо нарушение прав государства, покушение на государственную собственность и это дело рук дольщиков, которые пытаются отстоять свои права на квартиры.

«Позиция академии наук антиконструктивна с точки зрения попытки не дать ввести в эксплуатацию эти дома. Я разговаривал с Федеральным агентством научных организаций (ФАНО). Они сказали, что соглашение, к сожалению, заключили до создания ФАНО. Если бы оно было заключено после создания этой организации, то они бы не допустили подобной ситуации», — подчеркнул депутат Госдумы Дмитрий Ионин.

В настоящий момент в ранге спорных около 108 квартир. Было больше — около 140, но остальным людям удалось «просудиться» — то есть через суды доказать свое право на имущество. Но и академия наук сейчас судится: от их имени на застройщика, ГК «Кронверк» подано заявление о возбуждении уголовного дела — по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее дольщики заявляли о том, что УрО РАН, возможно, находилось в сговоре с «Кронверком», а выражалось это в том числе и в том, что ученые не обеспеспечили нормальный контроль за стройкой.

«Контроль шел на всех этапах строительств, и восемь секций домов уже введено. 120 квартир уже получили — причем не только сотрудники нашего отделения, но и другие представители госструктур», — рассказал Владислав Клушевский, начальник управления имущества, земельных фондов, инвестиций и развития материально-технической базы УрО РАН. Он уверяет, что информация о том, что у УрО РАН был был сговор с «Кронверком», «не выдерживает никакой критики».

Юлия Литвиненко
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