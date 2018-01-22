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Главные новости Свердловской области
15:55  22 января 2018 0

Минздрав отправит комиссию, чтобы проверить уральский морг «на самообслуживании»

Морг, увольнение, безработица, эмоции, смерть, труп, морг, мертвец
Моргом займутся ревизоры министерстваФото: depositphotos.com © URA.RU

Комиссия минздрава Свердловской области проверит морг больницы №5 Каменска-Уральского, в котором родственникам умерших людей приходилось самим транспортировать тела умерших в морозильники.

«23 января в Каменск отправится комиссия, которая проверит работу больницы. Родственникам самостоятельно относить тела умерших однозначно нельзя», — рассказал «URA.RU» официальный представитель минздрава Константин Шестаков.

Странные порядки медучреждения стали известны благодаря местной жительнице, которой пришлось самостоятельно относить в морг тело своего умершего отца. В приемном покое горожанке дали ключ от морга под залог паспорта. Историей заинтересовались федеральные телеканалы.

Данил Бардин
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