Федеральные каналы показали, как выглядит уральский морг с самообслуживанием. ВИДЕО

11:27 22 января 2018 2

Уральская история про морг вышла за пределы региона Фото: depositphotos.com © URA.RU

История с самообслуживанием в морге городской больницы № 5 в Каменске-Уральском попала в повестку федеральных СМИ. «Пятый канал» и «РЕН- ТВ» показали кадры из подвала, куда родственникам приходится относить тела своих близких.

«Согласно странным правилам морга в городе Каменске-Уральском Свердловской области тела покойников родственники должны переносить собственными силами. Для этого им приходится обращаться в приемную за нужным ключом. Сложно представить, какие чувства при этом испытывают люди, совсем недавно потерявшие своих близких», — пишет «РЕН-ТВ». «Несложно предположить, что неподготовленному человеку находиться в такой обстановке крайне неприятно, тем более тем, кто привез в морг своего родственника. Впрочем, сотрудники местной больницы, насколько известно „Пятому каналу“, к подобной практике относятся вполне спокойно», — отмечает «Пятый канал».

О необычных правилах работы морга стало известно благодаря жительнице Каменска-Уральского. Женщина привезла тело своего отца в учреждение около 17:00, тогда как морг работает до 14:30. Чтобы отнести его тело в холодильник, горожанке пришлось самостоятельно брать ключ в приемном покое под залог паспорта. В больнице «URA.RU» подтвердили подобную практику.