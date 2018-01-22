Уральский депутат сбил на пешеходном переходе мужчину с ребенком

Депутат городской Думы города Режа в Свердловской области, 59-летняя Наталья Шорикова, сбила прямо на пешеходном переходе мужчину с ребенком, которые переходили дорогу по правилам. Об этом стало известно «URA.RU», хотя сообщение об этом инциденте не афишировалось.
В ДТП пострадали 40-летний рабочий комбината «Реж-хлеб» с шестилетним сыном. В результате аварии они попали в больницу.
«Такое ДТП действительно произошло в городе Реже 16 января. У дома на улице Калинина, 47 женщина 1958 года рождения на машине Hyundai сбила на нерегулируемом пешеходном переходе двух человек, которые переходили дорогу справа налево, по ходу транспорта. В результате мальчик 2011 года и мужчина 1977 года рождения были госпитализированы. У обоих закрытые черепно-мозговые травмы, многочисленные ушибы, гематомы лица», — сообщили «URA.RU» в отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области.