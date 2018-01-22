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17:17  22 января 2018 0

Мэр Сургута не выполнил поручение губернатора Комаровой: «Вы показали свою несостоятельность»

Встреча губернатора ХМАО Натальи Комаровой с главой города Вадимом Шуваловым. Сургут, комарова наталья, Шувалов Вадим
Наталья Комарова провела публичную встречу с мэром СургутаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова потребовала от мэра Сургута документально закрепить участие жителей в процедуре приватизации муниципального имущества. Об этом шла речь во время встречи Вадима Шувалова и главы региона.

Встреча проходила в кабинете мэра Сургута в администрации, однако сам Вадим Шувалов на нее опоздал на несколько минут. Наталья Комарова сразу озвучила свои вопросы — губернатора интересовала работа местных чиновников в сфере привлечения инвестиций, сертификаты на дополнительное образование, приватизация муниципального имущества, а также деятельность в области благоустройства. Губернатор попросил Шувалова дать оценку проведенной работе с учетом того, что он показал свою несостоятельность.

Вадим Шувалов рассказал про существующие в городе инвестпроекты, а также созданные мэрией специальный портал для инвесторов и планы по организации в Сургуте «Дома предпринимателя». Градоначальник при этом забыл о грядущей реконструкции железнодорожного вокзала, о чем ему напомнила Наталья Комарова. Губернатор также добавил, что необходимо работать и на результативность, чтобы уже появившиеся инвесторы не уходили на другие территории.

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Губернатору пришлось несколько минут подождать, пока Вадим Шувалов дойдет до своего кабинета Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Один из вопросов встречи касался создания в Сургуте детского технопарка. Кванториум планировалось открыть еще в 2017 году, однако сроки постоянно переносились. Шувалов пояснил, что сейчас все необходимые действия чиновники уже совершили, осталось только дождаться оборудования и окончания ремонта в помещении, где откроют технопарк.

— Когда планируете открыть?

— Я планирую, что до 1 марта все оборудование должно быть поставлено и подрядчик закончит ремонт.

— Я не об этом спросила. Когда откроетесь?

— После первого готовы открывать, всех людей обучили…

— После первого марта и 31 декабря есть.

— К 18 марта откроем.

— Совсем другое дело.

Ключевым стало обсуждение поручения губернатора, ранее обязавшего мэрию Сургута привлечь к процессу приватизации муниципального имущества местных жителей. Вадим Шувалов заявил, что продажа активов города проходит только после обсуждения в местной думе с привлечением общественности.

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«Те, которые мы подавали по поводу приватизации хлебозавода и городского рынка, были инициированы коллективами и руководителями предприятий. В думе это не получило поддержки, и мы не стали настаивать. Еще раз заявляю, что вопросы, связанные с приватизацией муниципального имущества, тем более в сфере тепло- и водоснабжения, в обязательном порядке будут обсуждаться с широкой общественностью и с депутатами», — выступил мэр. Губернатор поинтересовался, закреплено ли это законодательно, и, услышав, отрицательный ответ, поручил Шувалову внести соответствующие изменения в нормативные акты. «Чтобы это были реальные возможности, а не бумажные, надо закрепить публичные обязательства власти и право граждан. Такого я жду подхода в этом вопросе», — отметила Наталья Комарова.

Как сообщало «URA.RU», ранее глава региона критиковала деятельность мэрии Сургута. Она дала поручение привлечь население к процессу приватизации муниципального имущества. Это произошло после того, как в СМИ появились предположения, что команда мэра Сургута планирует достичь собственных интересов при продаже коммунальных активов города.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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