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22:51  11 декабря 2017 0

Комарова берет Сургут под ручное управление

Махинации с муниципальными активами стали причиной недоверия к мэру
Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
Экскурсия по объекту Центр адаптивного спорта, торжественная церемония чествования спортсменов XXXIII Сурдлимпийских игр. Сургут, губернатор хмао, комарова наталья, глава сургута, Шувалов Вадим
Наталья Комарова обратила внимание на Сургут — к приватизации в экономической столице ХМАО привлекут обычных людей, которые вместо мэра решат, что нужно продатьФото: Александр Кулаковский © URA.RU

«URA.RU» выяснило, как власти ХМАО усилят контроль за деятельностью мэрии Сургута. Глава региона ранее публично заявила — к команде Вадима Шувалова возникают вопросы из-за планов по приватизации, уже не раз становившихся причиной для критики и скандалов. И теперь в округе законодательно утвердят, что продажу муниципального имущества следует согласовывать с населением.

Об этом Наталья Комарова рассказала во время отчета перед Думой ХМАО, отвечая на критику окружных депутатов в отношении мэрии Сургута. Как сообщало «URA.RU», губернатор признала, что вопросы есть, и именно поэтому в составлении перечня имущества для приватизации будет участвовать общественность.

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Ранее Шувалову мешали в приватизации депутаты. Теперь помехой для планов мэрии могут стать и простые жители
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Как рассказали «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей Югры, предполагается, что в муниципалитетах будут использовать механизм, уже утвержденный для приватизации окружных объектов. Поправки предполагают, что список окружных объектов для приватизации утверждается только после обсуждения на общественном совете при департаменте госимущества. В Сургуте это полномочие отдадут другому органу — какому конкретно, пока что решается.

«Данные изменения были рассмотрены на заседании правительства в минувшую пятницу», — прокомментировала для «URA.RU» официальный представитель «Белого дома» Галина Липатова.

В Сургуте на заявление главы региона реагируют с осторожностью. Ключевой вопрос — как именно будет реализовываться новая инициатива правительства. «Есть публичные слушания, есть опубликованный план приватизации. Посыл губернатора прозвучал широко, но нужно дождаться дальнейших шагов. Кто-то против дополнительного контроля? Нет. Кто-то участия жителей? Нет. Но все-таки надо подождать, и увидеть, что из этого будет получаться», — отметил депутат думы Сургута Владимир Болотов.

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Команда варягов Шувалова приехала приватизировать муниципальное имущество. Теперь поедут обратно?
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Его коллега из депутатского корпуса на условиях анонимности предположил, что изменения дадут губернатору дополнительный рычаг как минимум для контроля, а может и для воздействия на администрацию экономической столицы ХМАО. «Действующий механизм публичных слушаний — это просто разговоры и советы, которые глава города может не учитывать, и принимать решение по приватизации единолично. Мы, как депутаты, можем не включать в список какие-то объекты, где-то притормаживать. Но, мне кажется, здесь в процесс включится сам губернатор, который на основании результатов общественного обсуждения будет принимать те или иные решения. Мне и ряду моих коллег очевидно, что будет новый механизм влияния на власть Сургута. С учетом тех неоднозначных действий администрации города, это можно оценить только положительно», — считает народный избранник.

Как ранее подробно сообщало «URA.RU», в Сургуте принято считать, что одной из целей действующей команды мэрии является приватизация ряда прибыльных и стратегических предприятий, в основном из коммунальной сферы. Речь идет, например, о «Городских тепловых сетях», «Горводоканале», РКЦ ЖКХ. Ранее депутаты Сургута при поддержке руководства градообразующей компании «Сургутнефтегаз» отказали администрации в приватизации хлебозавода и городского рынка. Агентство рассказывало, что после этого на хлебозаводе начались бесконечные проверки, целью которых является, по одной из версий, увольнение действующего директора Сергея Пустозерова.

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Источник в думе Сургута считает, что властям региона необходимо запустить не только общественное обсуждение планов по приватизации, но и максимально опубличить любые изменения в учредителях и руководстве муниципальных компаний. «Все прекрасно знают, какие существуют схемы для банкротства МУПов. Это по факту один из способов приватизации, но, конечно, не такой легальный, как через депутатов или население. И именно этого нужно избежать сейчас, иначе даже общественность не поможет спасти стратегические МУПы. Посмотрите на РКЦ ЖКХ — у нее есть совместное предприятие с компанией из Костромы (из Костромы приехал в Сургут вице-мэр Алексей Жердев — ред.), и ведь это прошло мимо населения», — считает инсайдер.

В пилотном проекте по участию общественности в приватизации, помимо Сургута, задействован также и Нижневартовск. Примечательно, что «столица Самотлора» вызвалась добровольцем, а вот власти крупнейшего города региона в итоге отдают свои полномочия по решению губернатора. Заявление Натальи Комаровой можно вообще расценивать как сигнал, что при подобных спорных моментах глава региона будет включать ручное управление, но в новом формате — с участием общественности, считает глава уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин.

«Это как раз один из способов контроля за деятельностью властей и приватизационными процессами. Это правильная инициатива, которая снимает все возможные противоречия, и позволит людям участвовать в этом процессе. Активное подключение общественности, это хорошая инициатива и в русле современных тенденция в УрФО и Югре, и в русле того, о чем говорил президент Владимир Путин — необходимо постепенно переводить на гражданское общество вопросы и проблемы в сфере экономики», — отметил политолог.

В адрес мэрии Сургута направлен официальный запрос. «URA.RU» продолжит следить за развитием событий.

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