Комарова берет Сургут под ручное управление

22:51 11 декабря 2017 0

Наталья Комарова обратила внимание на Сургут — к приватизации в экономической столице ХМАО привлекут обычных людей, которые вместо мэра решат, что нужно продать Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«URA.RU» выяснило, как власти ХМАО усилят контроль за деятельностью мэрии Сургута. Глава региона ранее публично заявила — к команде Вадима Шувалова возникают вопросы из-за планов по приватизации, уже не раз становившихся причиной для критики и скандалов. И теперь в округе законодательно утвердят, что продажу муниципального имущества следует согласовывать с населением.

Об этом Наталья Комарова рассказала во время отчета перед Думой ХМАО, отвечая на критику окружных депутатов в отношении мэрии Сургута. Как сообщало «URA.RU», губернатор признала, что вопросы есть, и именно поэтому в составлении перечня имущества для приватизации будет участвовать общественность.

Ранее Шувалову мешали в приватизации депутаты. Теперь помехой для планов мэрии могут стать и простые жители Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Как рассказали «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей Югры, предполагается, что в муниципалитетах будут использовать механизм, уже утвержденный для приватизации окружных объектов. Поправки предполагают, что список окружных объектов для приватизации утверждается только после обсуждения на общественном совете при департаменте госимущества. В Сургуте это полномочие отдадут другому органу — какому конкретно, пока что решается.

«Данные изменения были рассмотрены на заседании правительства в минувшую пятницу», — прокомментировала для «URA.RU» официальный представитель «Белого дома» Галина Липатова.

В Сургуте на заявление главы региона реагируют с осторожностью. Ключевой вопрос — как именно будет реализовываться новая инициатива правительства. «Есть публичные слушания, есть опубликованный план приватизации. Посыл губернатора прозвучал широко, но нужно дождаться дальнейших шагов. Кто-то против дополнительного контроля? Нет. Кто-то участия жителей? Нет. Но все-таки надо подождать, и увидеть, что из этого будет получаться», — отметил депутат думы Сургута Владимир Болотов.

Команда варягов Шувалова приехала приватизировать муниципальное имущество. Теперь поедут обратно? Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Его коллега из депутатского корпуса на условиях анонимности предположил, что изменения дадут губернатору дополнительный рычаг как минимум для контроля, а может и для воздействия на администрацию экономической столицы ХМАО. «Действующий механизм публичных слушаний — это просто разговоры и советы, которые глава города может не учитывать, и принимать решение по приватизации единолично. Мы, как депутаты, можем не включать в список какие-то объекты, где-то притормаживать. Но, мне кажется, здесь в процесс включится сам губернатор, который на основании результатов общественного обсуждения будет принимать те или иные решения. Мне и ряду моих коллег очевидно, что будет новый механизм влияния на власть Сургута. С учетом тех неоднозначных действий администрации города, это можно оценить только положительно», — считает народный избранник.

Как ранее подробно сообщало «URA.RU», в Сургуте принято считать, что одной из целей действующей команды мэрии является приватизация ряда прибыльных и стратегических предприятий, в основном из коммунальной сферы. Речь идет, например, о «Городских тепловых сетях», «Горводоканале», РКЦ ЖКХ. Ранее депутаты Сургута при поддержке руководства градообразующей компании «Сургутнефтегаз» отказали администрации в приватизации хлебозавода и городского рынка. Агентство рассказывало, что после этого на хлебозаводе начались бесконечные проверки, целью которых является, по одной из версий, увольнение действующего директора Сергея Пустозерова.

Источник в думе Сургута считает, что властям региона необходимо запустить не только общественное обсуждение планов по приватизации, но и максимально опубличить любые изменения в учредителях и руководстве муниципальных компаний. «Все прекрасно знают, какие существуют схемы для банкротства МУПов. Это по факту один из способов приватизации, но, конечно, не такой легальный, как через депутатов или население. И именно этого нужно избежать сейчас, иначе даже общественность не поможет спасти стратегические МУПы. Посмотрите на РКЦ ЖКХ — у нее есть совместное предприятие с компанией из Костромы (из Костромы приехал в Сургут вице-мэр Алексей Жердев — ред.), и ведь это прошло мимо населения», — считает инсайдер.

В пилотном проекте по участию общественности в приватизации, помимо Сургута, задействован также и Нижневартовск. Примечательно, что «столица Самотлора» вызвалась добровольцем, а вот власти крупнейшего города региона в итоге отдают свои полномочия по решению губернатора. Заявление Натальи Комаровой можно вообще расценивать как сигнал, что при подобных спорных моментах глава региона будет включать ручное управление, но в новом формате — с участием общественности, считает глава уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин.

«Это как раз один из способов контроля за деятельностью властей и приватизационными процессами. Это правильная инициатива, которая снимает все возможные противоречия, и позволит людям участвовать в этом процессе. Активное подключение общественности, это хорошая инициатива и в русле современных тенденция в УрФО и Югре, и в русле того, о чем говорил президент Владимир Путин — необходимо постепенно переводить на гражданское общество вопросы и проблемы в сфере экономики», — отметил политолог.

В адрес мэрии Сургута направлен официальный запрос. «URA.RU» продолжит следить за развитием событий.