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Главные новости Пермского края
16:55  22 января 2018 0

Детей, пострадавших во время поножовщины в пермской школе, готовят к выписке

Школа №127. Первый учебный день после нападения. Пермь, школа 127, входная группа
В скором времени зачинщики поножовщины в школе могут сменить больничные койки на тюремную камеруФото: Анастасия Яковлева © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
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Пострадавшие во время резни в пермской школе №127 идут на поправку. В скором времени зачинщики преступления могут сменить больничные койки на тюремную камеру.

В понедельник, 22 января, из Краевой детской клинической больницы выпишут двоих четвероклашек, получивших травмы во время налета подростков. Еще троих детей переводят на дневной стационар. Двое ребят по-прежнему остаются в круглосуточном стационаре. Один ребёнок находится в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца на лечении, сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

В ГКБ №4, где сейчас находятся пострадавшая учительница Наталья Шагулина и двое подростков, напавших на нее и детей, рассказали о состоянии пациентов. Педагог находится в состоянии средней тяжести, но у женщины наблюдается положительная динамика. Подростки пока находятся в медучреждении, но, как сообщил «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией, в скором времени их могут выписать. Напомним, сразу же после выписки нападавшие отправятся в СИЗО-5, где пробудут минимум до середины марта.

Напомним, 15 января на пермскую школу №127 напали двое подростков с ножами. Они поднялись на третий этаж, зашли в кабинет, где проходил урок у 4 Б класса и начали ножами наносить травмы учительнице и детям. Пострадали 12 человек, включая самих преступников.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.RU»
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