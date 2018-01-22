18:53 22 января 2018 26

Слухмейкеры поссорили Алексея Малофеева (справа) и Владимира Мякуша (слева) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководитель Уральского межрегионального координационного совета (МКС) «Единой России», тюменец Иван Квитка, 22 января побывал в Челябинской области. Он провел закрытое для СМИ совещание с партактивом, где поставил задачи на ближайший период. После приезда Квитки в Челябинск определилось и будущее секретаря регионального отделения «ЕР», спикера Заксобрания Владимира Мякуша.

В день приезда руководителя Уральского МКС в Челябинск в один из телеграм-каналов были вброшены сообщения о конфликте Владимира Мякуша с руководителем регионального исполкома партии Алексеем Малофеевым. Как выяснили корреспонденты «URA.RU», поводом для таких сообщений стало заседание в пятницу областного политсовета «ЕР», где были споры на тему подготовки к визиту Ивана Квитки. Также сообщалось, что Мякуш создал собственный штаб по поддержке Путина вопреки официальному, начавшему работу 17 января. Кроме того, подвергалась сомнению легитимность Владимира Мякуша на посту секретаря регионального отделения партии.

После того как Мякуш стал заместителем Квитки в Уральской МКС, он согласно положению о межрегиональном координационном совете, уже не мог руководить партией в области. Предполагалось, что сегодня будет принято кадровое решение по Малофееву или Мякушу. В разговоре с «URA.RU» Владимир Мякуш опроверг все слухи.

По его словам, никого конфликта между ним и Малофеевым нет. «Есть споры, дискуссии, — пояснил Владимир Мякуш. — Но мы всегда приходим к общему решению. Заседание сегодня прошло в рабочем режиме. Готовимся к федеральному МКС». Что касается двух партийных должностей, то, как пояснил Владимир Мякуш, на уровне президиума генсовета «ЕР» уже вносятся изменения в положении об МКС, позволяющие оба поста совмещать. «А по поводу параллельного штаба — такого просто не может быть, — пояснил „URA.RU“ Мякуш. — Мы проводим свою работу, так как наша партия поддержала президента, но это не штаб».