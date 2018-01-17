На штабе Путина в Челябинске выдали выборные секреты

18:35 17 января 2018 1

Доверенные лица Путина в Челябинске — Елена Скорнякова, Олег Лукин и Антон Шарпилов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Организовывать работу избирательного штаба Владимира Путина в Челябинске будет руководитель аппарата движения «За возрождение Урала» Владимир Литвинов. И хотя вслух это озвучено не было, к такому выводу пришли все, кто наблюдал за первым заседанием штаба 17 января, в среду.

Штаб снимет офис в здании челябинского Гипромеза (институт по проектированию металлургических заводов). В одном из его кабинетов и прошло первое заседание. Подтвердилось, что сопредседателями штаба назначат доверенных лиц Владимира Путина. В заседание приняли трое из четверых, утвержденных ЦИК РФ — главврач Федерального кардиоцентра в Челябинске Олег Лукин, председатель совета «Урало-Сибирского Дома Знаний», координатор «Бессмертного полка» на Южном Урале Елена Скорнякова и руководитель регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Антон Шарпилов. Научный руководитель Федерального ядерного центра в Снежинске Георгий Рыкованов был в командировке и не смог приехать в Челябинск.

Владимир Литвинов руководит аппаратом движения трех губернаторов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Мы будем вести дальше заседания по очереди, — пояснил собравшимся Олег Лукин, взяв слово первым. — Но сейчас попросили провести меня, потому что я уже был доверенным лицом президента на выборах в 2012 году». Лукин представил Скорнякову и Шарпилова, те сказали подобающие моменту слова, как важно поддержать Владимира Путина. А затем Лукин представил Владимира Литвинова, поблагодарив движение «За возрождение Урала» (ЗВУ) за организацию первого заседания штаба. Наблюдатели считали, что отныне оргвопросами штаба станет заниматься руководитель аппарата, первый заместитель председателя движения, полковник ФСБ в отставке Владимир Литвинов.

Тон заседанию задал еще один представитель ЗВУ, заместитель председателя движения Анатолий Макеев. Он выступил с краткой речью, заявив, что агитация за кандидата лидерами общественных мнений (ЛОМов) себя исчерпала. Суть выступления Макеева сводилась к тому, что агитировать должны не назначенные штабом ЛОМы, которых могут и не знать, а те, кто работает там, где проходит выступление. «Скажем, на заводе это кто-то уважаемых бригадиров», — пояснил Макеев.

«Вы уже выдаете наши выборные секреты, — улыбнувшись, сказал Олег Лукин.

— Мы потом будем говорить об этом. На закрытых заседаниях». Лукин также уточнил, что проводить собрания на предприятиях, с агитацией за конкретного кандидата, в рабочее время нельзя. А работа с населением начнется только после того, как Владимир Путин зарегистрируется кандидатом в ЦИК РФ.

В штаб войдет до 40 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На закрытой части первого заседания, как стало известно «URA.RU», обсуждали не агитацию за Владимира Путина, а примерную периодичность проведения заседаний. Договорились, что соберутся в пятницу, 19 января, и окончательно решат с графиком работы.

Вновь все оргвопросы адресовались Литвинову. Именно ЗВУ подготовило большинство кандидатов в члены штаба. Поэтому на заседании были и другие активисты «За возрождение Урала». К примеру, известный ветеринар, защитник прав животных Карен Даллакян, ответственный в ЗВУ за патриотическое воспитание Игорь Михайлов.

В штаб также вошли директор Камерного театра Илья Коломейский, кандидат исторических наук Гаяз Самигулов, руководитель фонда «Моя планета» Виталий Безруков и другие известные люди. Войдет в штаб и председатель совета ветеранов области Анатолий Сурков, ранее руководитель всех выборных штабов.

Единственная партия, из числа поддержавших Владимира Путина, делегировавшая своего представителя, стала «Единая Россия». В штаб вошел Александр Мотовилов. «Справедливая Россия», «Родина» пока свои намерения не обозначили.

В штаб войдут от 30 до 40 человек, его формирование еще продолжается.