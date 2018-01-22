В Кургане возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего заместителя начальника моторовагонного депо Курган. Мужчину обвиняют в неоднократном получении взяток.
По версии следствия, 15 марта 2016 года заместитель начальника депо получил лично и через посредников от трех машинистов деньги — 16 тысяч рублей с каждого. В обмен мужчина завысил показатели деятельности работников, характеризующих их личный вклад в обеспечение безопасности движения на железной дороге в 2015 году. В результате машинисты получили премии по итогам года.
Как сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, направленные на получение и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела по части 3 статьи 260 УК РФ продолжается.