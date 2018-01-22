Президент Филиппин разрешил застрелить его, если он станет диктатором

20:57 22 января 2018 1

По мнению Родриго Дутерте, защита конституции является «священным долгом» полиции и армии Фото: Wikimedia Commons

Президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал покинуть свой пост по окончании текущего президентского срока. В противном случае он попросил полицейских и военных застрелить его.

«Если я буду оставаться (у власти — прим.ред.) слишком долго или захочу стать диктатором — застрелите меня, я не шучу», — цитирует Дутерте RT. Как заявил президент Филиппин, полиция и солдаты обязаны прежде всего защищать конституцию страны.

Отметим, согласно законодательству Филиппин, президент избирается на всеобщих выборах на шестилетний срок. При этом любой гражданин, занимавший высшую должность более четырех лет, лишается права занимать ее вновь. Родриго Дутерте стал президентом страны в 2016 году.