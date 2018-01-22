Умерла беременная женщина, которую медики выгнали на мороз

21:01 22 января 2018 12

21-летнюю беременную медики отказались госпитализировать из-за отсутствия документов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Беременная Татьяна Ивлева умерла 19 января в одной из больниц Симферополя. За день до этого она почувствовала себя плохо и с температурой под 40 градусов обратилась к медикам, однако те отказались ее госпитализировать.

В ночь с 17 на 18 января первую помощь 21-летней девушке оказали врачи «скорой», пишет портал «Ридус». Они посоветовали ей лечь в стационар, и на следующий день Татьяна Ивлева сначала обратилась в одну из больниц, где ей сделали рентген и отправили в инфекционное отделение другого учреждения.

Однако и эта больница перенаправила Ивлеву в другое место — больницу имени Семашко. По словам друга семьи, там девушка не получила врачебной помощи. «Девушка, вам нужно покинуть приемный покой, потому что у Вас нет при себе документов, а мы хотим отдыхать!» — заявили ей медики. В итоге девушке пришлось на морозе дожидаться своего мужа у дверей больницы. На следующий день ей стало хуже, а 19 января у нее начались роды. Девушку доставили в перинатальный центр, где она скончалась.

Известно, что Ивлева переехала в Крым из Волгоградской области и у нее действительно не было нужных документов, так как она потеряла их и не успела восстановить. По факту ее смерти возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Ранее в поликлинике Краснозаводска в ожидании приема умерла пациентка, сообщал сайт «Подмосковье сегодня». Медики слишком долго пытались найти нужное оборудование для ее реанимации.