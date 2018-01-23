02:12 23 января 2018 0

Активист и экс-депутат считает, что директор «Совхоза имени Ленина» может быть причастен к присвоению собственности предприятия Фото: Дарья Митина, Facebook

Известный «левый» активист Дарья Митина осудила кандидата в президенты РФ Павла Грудинина и призвала Совет по правам человека Московской области проверить факты обманутых пайщиков. По словам Митиной, два года назад Грудинин присвоил земельные паи, принадлежащие бывшим работникам.

«Бывший директор совхоза имени Ленина коммунист Петр Рябцев, силой своего авторитета сделавший в 1995 гoду Грудинина своим преемником, теперь кусает себе локти от стыда, ан поздно», — написала Дарья Митина у себя в ЖЖ. По словам активистки, еще два года назад Рябцев и другие работники совхоза обратились Генпрокуратуру, СКР и правительство Московской области с требованием провести расследование хищения собственности предприятия, однако «предварительное следствие велось халатно» и сейчас заявители нуждаются в юридической помощи.

Рябцев и другие бывшие работники совхоза, по сути обвиняют Грудинина в фальсификациях при акционировании предприятия и махинациях, которые позволили директору стать владельцем 42% акций. Так, когда Грудинин стал директором в 1995 году, на предприятии работало 526 человек. На общем собрании, в ходе которого решался вопрос об изменении формы собственности, присутствовало менее половины коллектива — 216 человек, хотя по закону решение об акционировании могло приниматься только при 100-процентной явке всех собственников земли и только единогласным решением. Несмотря на то, что кворума не было, решение было принято. По словам заявителей, протокол собрания и подписи участников были сфальсифицированы. Далее якобы число акционеров вдруг и вовсе сократилось до 40 человек, а сам Грудинин оказался владельцем 42,86% акций «Совхоза имени Ленина».

«Выборы выборами, а помочь людям восстановить справедливость не мешало бы», — написала Митина, адресуя свой призыв прежде всего к Марине Юденич, которая занимает пост Председателя совета пo развитию гражданского общества и правам человека Московской области. — «На месте Марины я бы оказала правовую помощь людям, которых высокоморальный новоявленный кандидат в президенты oт Клубничной Партии Российской Федерации обманул и обокрал».

Марина Юденич между тем указала на странность в поведении кандидата от КПРФ. Как указала журналист в своем материале для RT, Павел Грудинин не приехал, чтобы проводить в последний путь Виктора Анпилова — известного российского политика, который был, к слову его доверенным лицом. Как ранее сообщало «URA.RU» Анпилов умер от обширного инсульта, когда ехал на встречу с кандидатом в президенты.