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24 ноября 2017
15:37  24 ноября 2017 0

Британия призвала Европу дать отпор «враждебной России»

Граненый стакан, мороз, холод на улице, термометр, автомобильный аккумулятор, флаг великобритании
Британия призвала Европу к бдительности из-за «российской угрозы»Фото: depositphotos.com © URA.RU

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к Европе с призывом внимательно следить за «враждебной Россией». Она заявила это в своем выступлении перед саммитом «Восточного партнерства».

«Мы должны сохранять бдительность в отношении действий враждебных государств, таких как Россия», — цитирует Мэй «Федеральное агентство новостей». Она также добавила, что такие страны угрожают потенциалу восточного региона и «пытаются разорвать их коллективное могущество на части». В этой связи британский премьер-министр призналась, что «с нетерпением» ожидает признания правительствами европейских стран обязательств по взаимодействию, «чтобы противостоять этим общим вызовам в сферах безопасности и развития».

В то же время канцлер Германии Ангела Меркель 23 ноября на открытии пленарного заседания форума «Петербургский диалог», стартовавшего в Берлине, призвала к честной дискуссии между Москвой и Берлином. Директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что разница во мнениях лидеров Великобритании и Германии вполне закономерна, пишет «Национальная служба новостей».

Ксения Томашова
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