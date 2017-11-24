Британия призвала Европу дать отпор «враждебной России»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к Европе с призывом внимательно следить за «враждебной Россией». Она заявила это в своем выступлении перед саммитом «Восточного партнерства».
«Мы должны сохранять бдительность в отношении действий враждебных государств, таких как Россия», — цитирует Мэй «Федеральное агентство новостей». Она также добавила, что такие страны угрожают потенциалу восточного региона и «пытаются разорвать их коллективное могущество на части». В этой связи британский премьер-министр призналась, что «с нетерпением» ожидает признания правительствами европейских стран обязательств по взаимодействию, «чтобы противостоять этим общим вызовам в сферах безопасности и развития».
В то же время канцлер Германии Ангела Меркель 23 ноября на открытии пленарного заседания форума «Петербургский диалог», стартовавшего в Берлине, призвала к честной дискуссии между Москвой и Берлином. Директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что разница во мнениях лидеров Великобритании и Германии вполне закономерна, пишет «Национальная служба новостей».