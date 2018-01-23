Российская актриса театра и кино Наталья Селезнева в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» рассказала о проблемах со здоровьем, которые ей пришлось пережить. По словам народной артистки СССР, однажды врачам пришлось отрезать ей голову во время операции на щитовидной железе.
«Мне отрезали голову, а потом ее заново пришили. Вот такая была операция пятичасовая, и я уверена абсолютно, это расплата за грехи», — заявила Селезнева. По словам актрисы, после операции она не могла говорить, но, со временем, упражнения с губной гармошкой помогли ей вернуть голос.
Как пишут «Дни.ру», зрители программы оказались шокированы не только историей про тяжелую операцию, но и внешним видом актрисы. Искривленные пальцы и опухоли на ладонях вызвали массу вопросов в комментариях под видео эфира — чем именно страдает Селезнева, до сих пор неизвестно.
Наталья Селезнева снялась в таких фильмах, как «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Калиф-аист», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Старый знакомый». Всего актриса снялась более чем в 40 российских и советских фильмах.