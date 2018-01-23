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23 января 2018
10:15  23 января 2018 2

Экс-сенатор от Ямала и его брат разочаровали богатых клиентов банка. Те теряют миллиарды

Отделение
Клиенты «Просмвязьбанка» вложили 10 миллиардов рублей под гарантии бывших собственниковФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Состоятельные клиенты «Просмвязьбанка» (ПСБ) готовятся к судебным разбирательствам из-за неудачных инвестиций в структуры братьев Ананьевых. Речь идет о 10 миллиардах рублей, которые инвесторы вложили под гарантии, выданные им экс-владельцами «ПСБ».

Известно, что предложение инвестировать в кредитные ноты офшорной компании Ананьевых поступало клиентам в первом полугодии 2017 года через департамент частного капитала. Идея подавалась как альтернатива депозитам — под гарантии собственников банка, которыми на тот момент являлись братья Ананьевы. Дефолт по облигациям компании пока не наступил, однако теперь инвесторы раздумывают, как вернуть свои деньги. В «Промсвязьбанке» от этих обязательств уже открещиваются, а захотят ли выполнять обещания бывшие собственники «ПСБ» — пока неизвестно.

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Отмечается, что гарантами исполнения обязательств по данному вопросу выступали компании Peters International N.V. и Promsvyaz Capital B.V., также принадлежащие экс-сенатору от Ямала Дмитрию Ананьеву и его брату. «Юридически „Промсвязьбанк“ выступал лишь агентом, и никакие выплаты по кредитным нотам осуществлять не обязан, как и работать с претензиями их держателей. Не застрахованы эти деньги и государством, под страховку 1,4 млн рублей попадают только средства, размещенные на счетах в банках», — заявил источник «Коммерсанта» в ПСБ.

Как ранее сообщало «URA.RU», Центробанк РФ потребовал от братьев Ананьевых продажи контрольного пакета акций банка «Возрождение» до конца февраля. Сроки, установленные регулятором, скорее всего, не позволят новым покупателям приобрести проблемный актив, что приведет к переводу банка под контроль временной администрации.

Сергей Макеев
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