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23 января 2018
13:29  23 января 2018 6

ФСБ остановит заводы в России на время ЧМ-2018. Ограничения затронут и Урал

Клипарт. Ноябрь. Магнитогорск, экология, деревья, лес, природа, промышленность, смог, завод, домна, загазованность
Ограничения могут принести предприятиям многомиллионные убыткиФото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Проведение чемпионата мира по футболу — 2018 в городах России может обернуться финансовым кошмаром для отечественных промышленных предприятий — от крупных компаний до небольших заводов. ФСБ начала рассылать промышленниками письма с требованием приостановить работу с период с 14 мая по 15 июля по соображениям безопасности.

Как сообщает «Коммерсант», требование силовиков связаны с усилением мер безопасности. В связи с этим деятельность производств, находящихся в радиусе 300-400 километров от места проведения турниров и использующих «источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества», должна быть приостановлена. В случае, если предприятие не может остановить свою работу, его руководство обязано в письменной форме объяснить причины, а также просчитать последствия, которые могут возникнуть при чрезвычайной ситуации.

Среди компаний, которые могут попасть под запрет, оказались сразу несколько уральских промышленных гигантов. В частности ВСМПО-Ависма, РМК, ТМК, УГМК, а также несколько предприятий НЛМК, расположенных на территории Свердловской области. В пресс-службе НЛМК пообещали «URA.RU» ответить на запрос о возможной приостановке работы предприятий позже.

«Предполагается за счет остановки заводов снизить вероятность техногенных аварий на период ЧМ, но она и так крайне низка: с большей вероятностью, в этой зоне может произойти авиакатастрофа. Останавливать производства непрерывного цикла безумно дорого, даже день простоя дает миллионы рублей убытка. А длительная остановка нескольких предприятий буквально завалит статистику во всей стране», — говорит эксперт», — отметил глава Rupec Андрей Костин в беседе с «Коммерсантом».

Сергей Макеев
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