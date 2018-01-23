В Курганской области ООО «Сельхоз-ресурс» уже год пытается добиться от госучреждения «Курганский центр ветеринарии» разрешения на вывоз продукции. Без объяснения причин бюджетное учреждение отказывается выдать сопроводительные ветеринарные документы: разбирательство в арбитражном суде затягивается, а решение УФАС не выполняется.
За получением необходимых на вывоз цист артемии (ценное сырье — яйца рачков, которые добываются на территории Курганской области, в озере Медвежье, и используются при выращивании рыбы и креветок) в Алтайский край предприниматели обратились еще в январе 2017 года. Предполагалось вывезти партию в пять тонн стоимостью около трех миллионов рублей. Однако Центр ветеринарии ответил отказом. После этого представители «Сельхоз-ресурса» обратились в арбитражный суд и выиграли, однако после апелляции решение было изменено. В октябре 2017 года комиссия областного управления федеральной антимонопольной службы предписала выдать документы ООО «Сельхоз-ресурс», но оно не было выполнено.
16 января 2018 года УФАС вынесло решение оштрафовать Курганский центр ветеринарии на 100 тысяч рублей за нарушение правил оформления документов. Также штраф в размере восемь тысяч рублей выписан руководителю ГБУ Юрию Курбатову. Копия постановления имеется в распоряжении редакции.
«За все это время мы так и не получили обоснования — почему нам отказываются выдать документы», — говорит представитель ООО «Сельхоз-ресурс» Александр Зайцев. По его словам, всего таким образом у компании оказалось «зависшими» три крупных партии цист артемии, которые направлялись отечественным переработчикам. При этом они беспрепятственно вывозят за рубеж ту же продукцию. В компании уверены — в областном центре ветеринарии намеренно препятствуют их работе. «О каком содействии развитию предпринимательства может идти речь, если нам без всяких объяснений отказывают да потом еще не выполняют предписание федеральных структур», — отметает представитель ООО «Сельхоз-ресурс».
Юрий Курбатов от разговора с корреспондентом «URA.RU» по телефону отказался, в ГБУ «Курганский центр ветеринарии» был направлен письменный запрос.