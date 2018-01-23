16:05 23 января 2018 1

Шура даст концерт в Кургане 1 март в благодарность врачам клиники Илизарова Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Артист Александр Медведев (Шура) после операции по протезированию сустава решил начать новый этап в своей жизни — без каблуков и макияжа. Об этом певец заявил на пресс-конференции в Центре Илизарова в Кургане, где он сейчас проходит реабилитацию, передает корреспондент «URA.RU».

Войдя в кабинет директора ВТО РНЦ на костылях, Шура удивился количеству прессы: «Сколько вас понаехало» — и тут же добавил: «Я бодренько, уже в полном здравии».

Журналисты подарили Шуре торт с живыми цветами и надписью «Твори добро на всей Земле» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Хирург артиста, заведующий отделением Олег Чегуров немного задержался на операции — «ставил точно такой же сустав другому человеку». А директор клиники Александр Губин успел рассказать, что звездный пациент хлопот не доставляет, в отличие от многих менее статусных клиентов: «Наоборот, Шура помогает другим переносить стресс, сам активно идет на контакт, себя показывает и организует мероприятия».

«Семь лет я страдал с ногой. По четыре укола в день ставил, боль бешеная была, — поделился певец, — До того доходило, что не мог спуститься со сцены без укола. Семь лет я мучился, пока однажды не включил телевизор и не увидел репортаж об этой клинике. Мне тут же стало все ясно — только сюда». Зарубежные больницы певец тоже рассматривал, но они «не впечатлили». «Я не первый раз лечусь от разных фиговин, которые посылают нам свыше, такие, как рак. Все лечение я прохожу только в России. За рубежом нас любят за деньги, здесь нас любят как людей», — разоткровенничался он.

1/6 Шура пришел на пресс-конференцию в приподнятом настроении. Врачи говорят: даже на хирургическом столе он «оставался артистом и излучал оптимизм» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Высказавшись о Кургане, как «городишке-полное говно» (из-за состояния дорог и домов), Шура приободрил горожан: «Все у вас будет: мэр немножко поживет, поворует, наворуется и все сделает, и все будет замечательно» — и тут же сделал признание: «Я позавчера даже сделал наколку. Я хочу память такую оставить о вашем городе». Татуировка на левой ноге представляет собой инициалы Шуры. Чтобы ее показать любопытным журналистам, певцу пришлось снять брюки.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

У Шуры из-за деформации сустава нога укоротилась на 5 см. Операция помогла ее выправить. Шура уверен, что недуг мог развиться из-за ношения обуви на каблуках. Врачи считают, что причиной болезни стала детская травма. «Убираем каблуки абсолютно, мне 42 года — какие каблуки! Вообще, в моей жизни все происходит своевременно: мы отменили макияж, дядька накрашенный — это нехорошо, и каблуки. Оставим яркие костюмы, но будем бегать по сцене в кроссовочках», — заявил артист.

Справляться с болью певцу помогали поклонники из числа пациентов. Дети дарили конфеты и игрушки. Одна поклонница каждый день присылала огромные букеты цветов. С пожилыми пациентками Шура организовал «коллективчик», песни пели каждый вечер: «Надо же себя как-то радовать». Но группа «Шурановские бабушки» распалась — певиц уже выписали из больницы. «Мы обменялись с ними контактами, подарили диски, они все плакали. Две бабушки из Красноярска, там у меня будет концерт, и они уезжали счастливейшие, что меня еще раз увидят», — рассказал артист.

1/7 В память о Кургане Шура сделал татуировку на ноге. Чтобы ее показать, пришлось спустить брюки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

По возвращении в Москву Шура готовится записать новую песню, возможно, в дуэте с Любовью Успенской. В период болезни певец получил много подарков — текстов новых песен.

Один из поклонников задавал вопрос певцу через его директора: «В президенты или на „Евровидение“?». «„Евровидение“ — это уже не наш конкурс, я вообще не считаю его музыкальным. Нужно выйти из состава жюри этого конкурса, и пускай он идет своей дорогой. Я за Путина, мы свое „Евровидение“ с ним замутим и споем дуэтом», — отшутился он.

Прощаясь с журналистами, одаренный тортом и медом с зауральских полей, Шура дал совет: «Не стоит ничего терпеть! Если что-то заболело, бегите к врачам». 1 марта в курганской филармонии Шура даст «домашний» концерт в благодарность врачам клиники.