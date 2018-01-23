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23 января 2018
22 января 2018
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Главные новости Ямала
19:53  23 января 2018 6

Ямальца оштрафовали за то, что он близко подошел к администрации

Активист Александр Бондарчук провел «платный» пикетФото со страницы Александра Бондарчука в соцсети

Активиста из Ноябрьска Александра Бондарчука оштрафовали на 150 тысяч рублей за то, что он подошел с плакатом к зданию городской администрации. Мужчина на протяжении нескольких дней устраивал здесь одиночный пикет. В четвертый день пикетирования он был задержан полицией.

Согласно решению суда, Александр Бондарчук был оштрафован за то, что нарушил региональный закон о проведении публичных мероприятий. В законе указано, что проведение публичных мероприятий запрещается на территориях, прилегающих к зданиям органов власти и местного самоуправления. Приблизившись к зданию администрации города, Александр Бондарчук сразу попал в число нарушителей общественного порядка. До этого несколько дней он пикетировал чуть поодаль от администрации — на тротуаре, ближе к проезжей части, что уже не является запрещенной территорией.

Поводом для проведения пикета стал перенос публичного митинга, который организует Александр Бондарчук, с центральной площадки города на стадион, находящийся вдали от большого скопления людей. Бондарчук решил, что решение администрации о переносе места митинга незаконно, и своим пикетом решил оспорить его. По мнению активиста, его задержание — это способ местной власти надавить на него и заставить таким образом отказаться от общественной деятельности.

Александр Бондарчук известен в городе как активист и оппозиционер. Он несколько раз пытался баллотироваться в городскую думу, но проиграл выборы. На своей страничке в соцсети он часто критикует работу главы администрации Ноябрьска Алексея Романова и его команды.

В городской администрации задержание Бондарчука комментировать не стали. Там сообщили, что эти вопросы не входят в полномочия администрации города, и предложили обратится за комментариями в компетентные органы.

Вячеслав Егоров
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