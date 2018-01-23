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Главные новости Ямала
19:41  23 января 2018 4

В школьной столовой Ноябрьска на обед подали таракана. ФОТО

Столовая в школе №112. Пермь, школьная столовая
Фото блюда с насекомым из школьной столовой появилось в СетиФото: Алексей Глазырин © URA.RU

В столовой одной из школ Ноябрьска посетитель обнаружил в гарнире таракана. Фото блюда было опубликовано в социальной сети и уже активно обсуждается ямальцами.

Автор снимка, пожелавший остаться неизвестным, указал, что такой «деликатес» был обнаружен в столовой местной школы №12. «Тайская кухня», «Двойная порция мяса», «Я думаю, таракашке больше досталось. Он был заживо сварен. Не туда заполз, бедолага», — некоторые пользователи с юмором комментируют снимок плова «с сюрпризом».

В самой школе сообщили, что по данному факту будет проведена проверка, пишет портал N24.ru. О ее результатах станет известно в четверг, 25 января.

Софья Стеклова
© Служба новостей «URA.RU»
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