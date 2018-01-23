Фото блюда с насекомым из школьной столовой появилось в Сети
В столовой одной из школ Ноябрьска посетитель обнаружил в гарнире таракана. Фото блюда было опубликовано в социальной сети и уже активно обсуждается ямальцами.
Автор снимка, пожелавший остаться неизвестным, указал, что такой «деликатес» был обнаружен в столовой местной школы №12. «Тайская кухня», «Двойная порция мяса», «Я думаю, таракашке больше досталось. Он был заживо сварен. Не туда заполз, бедолага», — некоторые пользователи с юмором комментируют снимок плова «с сюрпризом».
В самой школе сообщили, что по данному факту будет проведена проверка, пишет портал N24.ru. О ее результатах станет известно в четверг, 25 января.