Сторонники Навального организовали из штаба прямую трансляцию
Екатеринбургские полицейские нагрянули в штаб российского блогера Алексея Навального. По словам активистов, в настоящее время полицейские описывают найденные в штабе листовки и собираются их изъять. Полицейские пришли по жалобе о незаконной агитации. Сторонники Навального организовали из штаба прямую трансляцию.
«Мы пока ничего не комментируем», — сказали «URA.RU» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что полицейские в Тюмени пришли в штаб сторонников Навального. Они объяснили свой визит тем, что получили жалобу на незаконную агитацию. Чуть более часа продолжался обыск в помещении. Сотрудники полиции изъяли 1180 листовок и ушли.
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