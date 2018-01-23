В Сети требуют лишить Киркорова родительских прав

21:10 23 января 2018 4

Филипп Киркоров отдыхает с детьми за границей Фото: Филипп Киркоров, Instagram

Интернет-пользователи возмущены тем, что Филипп Киркоров катает своих детей на машине не пристегнутыми ремнями безопасности. Негодование вызвало видео с зарубежных каникул певца, которое тот опубликовал на своей странице в Instagram.

Филипп Киркоров запечатлел, как он вместе с пятилетним сыном Мартином и шестилетней дочерью Аллой-Викторией катается на кабриолете по Майами. «Решили покататься со скоростью света», — комментирует происходящее сам артист. «Почему дети не пристегнуты в машине?» — удивляются многие подписчики певца в комментариях к видео. Один из них даже предложил лишить Киркорова родительских прав за такое безответственное поведение. «Хватит меня поучать, как мне ездить, что делать и как воспитывать моих детей! Заведите своих — и воспитывайте!» — ответил артист на недовольство некоторых подписчиков.