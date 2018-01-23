22:12 23 января 2018 10

Мэр Екатеринбурга ответил на «сугубо личные» вопросы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман вновь опозорил город, которым жители доверили ему руководить. Сегодня на yotube-канале журналиста Юрия Дудя было опубликовано масштабное интервью с главой Екатеринбурга. В целом пустое и блеклое, в начале второго часа беседы оно содержит подробности, способные заставить покраснеть многих уральцев. То, что региональные истеблишмент знал последние пять лет, но старался не обсуждать, не называть вслух, чтобы не наносить репутационный ущерб любимому городу, Ройзман произнес сам.

Влогера интересовал любовный треугольник между Ройзманом, екатеринбургской журналисткой Аксаной Пановой и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

«Куйвашев, по словам Аксаны Пановой, был влюблен в нее, вы с Пановой были тогда парой, Аксана выбрала вас, Куйвашев смертельно обиделся и стал мочить и вас, и ее. Все так и было?» — спросил Дудь.

«На этом можете остановиться: все так и было. И все, что происходило дальше, — это, скажем так, отголоски…» — ответил мэр.

Евгений Куйвашев и Аксана Панова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Также в ходе интервью он признал, что двойняшки, родившееся у Аксаны Пановой в 2014 году, — его дети. Мэр попытался пресечь дальнейшие попытки интервьюера залезть еще глубже в его жизнь, поясняя, что это «слишком личное», однако блогер был непреклонен, давя на то, что политик не имеет права на тайну личной жизни. Ройзман, чей политический опыт легко позволил бы выскочить из этой ловушки, тем не менее, согласился обсудить еще одну ситуацию — про операцию одному из его детей, когда губернатор помог Аксане, находившейся под подпиской о невыезде, с самолетом в столицу и обратно.

«Это была история, когда нужен был действительно самолет и когда я был способен эту ситуацию решить, но Аксана, уже просто устав и, по ситуации, она действительно обратилась к губернатору, и действительно, губернатор нашел самолет, — рассказал Ройзман. — И когда со мной попытались так разговаривать: „Вот, это он там твоего ребенка“, я сказал: „Знаете, я столько в жизни спас чужих детей, когда кто-то помог моему ребенку, это совершенно нормально“. А потом, знаешь, когда человек поджег дом, а потом вытащил оттуда ребенка, ему что, за это орден давать?».

Единственный вопрос, на который Ройзман так и не дал ответа, — когда же их пути с Аксаной Пановой разошлись. «Слушайте, ну мы уже об этом все рассказали. На это эту историю можно закончить», — предложил он. Однако интервьюер был неотступен:

Дудь заставил Ройзмана рассказать и об отношениях с женой. «Как она вас пускала домой?» — спросил он, попеняв затем мэру за «жизнь на две семьи».

«Послушайте, мы с Юлей [Крутеевой] знакомы с 85 года, с колхоза. Это моя женщина, и с конца 80-х я всю жизнь с ней. Я никогда не уходил из дома, — заявил Евгений Ройзман. — Вообще, я скажу честно, она, конечно, со мной натерпелась. Она мне многое прощала, но я не просто так все эти годы не уходил из дома, я возвращался домой всегда. Я, конечно, очень признателен и с огромным уважением отношусь».

Интервью Дудю обошлось без вопросов о реальных проблемах Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU

Финальный вопрос в «блоке» про личную жизнь касался мнения Ройзмана о том, может ли человек с таким «бэкграундом», как у него, в такой консервативной стране, как Россия, избираться на большие должности? Не боится ли он, что история с его женщинами будет вновь поднята? «Я же не могу перечеркнуть свое прошлое, — ответил мэр Екатеринбурга. — Есть вещи, о которых я жалею, есть вещи, за которые мне стыдно, есть вещи, на которых бы я настаивал по прошествии многого времени, и до сих пор я бы стоял бы на своем. Это же жизнь, она же разная…»

Это не первый случай, когда мэр Евгений Ройзман выступает с заявлениями, не совпадающими с занимаемой им должностью: тут можно вспомнить и знаменитое «Грязь в душе», и грубое «Блинами жопу вытирать». При этом в полуторачасовом интервью Дудю не нашлось места для разговора о насущных городских проблемах: транспортная реформа, снос телебашни, предстоящий чемпионат мира по футболу. Ни слова не было сказано даже о столь принципиальной для Екатеринбурга теме, как распределение средств между городом и областью. Зато интимные подробности семейной «Санта-Барбары» Ройзман раскрыл весьма полно и откровенно. Может ли позволять себе это мэр города — хороший вопрос для горожан.