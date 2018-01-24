В президентской академии рассказали об утечке интеллигенции из России

02:16 24 января 2018 0

Исследование показало, что среди эмигрантов много людей с высшим образованием Фото: depositphotos.com © URA.RU

Российская академия госслужбы [РАНХиГС] провела исследование «Квалифицированная миграция в России: баланс потерь и приобретений», результаты которой показали рост оттока образованного населения из России при параллельном сокращении квалифицированной иммиграции в страну.

Как пояснили авторы работы — сотрудники Института социального анализа и прогнозирования Юлия Флоринская и Никита Мкртчян, в текущем десятилетии зафиксирован реальный рост квалифицированной (интеллектуальной) эмиграции из России. В Росстате на это отвечают, что эмигрируют преимущественно уроженцы бывших республик СССР, у которых истекает срок временной регистрации в РФ, нежели реальные россияне, сообщает телеканал «Дождь».

Сейчас за границей, как отмечают исследователи, проживают порядка 2,7 млн уроженцев России, 1,5 млн из них, к слову, сохраняют гражданство России. Уровень образования выезжающих в западные страны значительно выше, чем в среднем по населению России. За последние несколько лет, как отмечается, в развитые страны уезжали около 100 тысяч россиян в год, 40% из них — люди с высшим образованием.

Основным фактором для переезда для большинства стал экономический спад после 2014 года, который стал причиной снижения зарплат и ухудшения ситуации на рынке труда в принципе, говорится в докладе. Четверть респондентов при этом отметила также политическую ситуацию: разочарование после выборов президента в 2012 году и события 2014-го года.

Треть россиян с высшим образованием покидает родину, чтобы продолжить обучение; четверть — чтобы работать по специальности, около 20% — как члены семьи устроившихся на работу за границей уроженцев РФ.

Что касается иммигрантов, с 1992 года в Россию приехали порядка 9 млн человек, однако с 2000-х годов доля приезжих с высшим образованием ниже чем в среднем по РФ и среди эмигрантов. В качестве примера авторы исследования приводят ситуацию 1990-х годов, когда по образованности число иммигрантов было сопоставимо с числом россиян, а в отдельное время даже превосходило их.