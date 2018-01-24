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24 января 2018
23 января 2018
03:27  24 января 2018 0

В Бурятии в школе, где произошла резня, процветала пропаганда АУЕ. Туда отправляли преступников на обязательные работы

Пыльный грязный Екатеринбург. Город без снега, ауе, арестантский уклад един
Проверка школы в Улан-Удэ выявила шокирующие фактыФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Управление ФСИН по Бурятии отправляло приговоренных к обязательным работам людей выполнять их в школу, где 19 января один из учеников напал на детей и учителя с топором. Сообщение об этом 23 января появилось на сайте уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой.

«УФСИН России по Республике Бурятия по Октябрьскому району неоднократно направляло в среднюю общеобразовательную школу №5 для исполнения наказания за совершенные преступления лиц, осужденных на различные сроки обязательных работ, в том числе за умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, а также за угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью», — говорится на сайте детского омбудсмена.

При этом в сообщении отмечается, что в образовательных учреждениях региона процветала так называемая арестантская субкультура. Во время проверки той же школы №5 сотрудники аппарата уполномоченного заметили на мебели надписи с пропагандой неформальных криминальных группировок среди учащихся.

Кроме того, проверка выявила и отсутствие квалифицированной охраны школы, кнопки экстренного вызова, а также нехватку камер видеонаблюдения. В момент нападения школьника на класс на посту охраны находилась женщина, работающая в школе уборщицей.

19 января школьник напал с топором на семиклассников и учительницу, поджог кабинет и ранил себя ножом. В больнице, как напоминает «Национальная служба новостей», оказались семь человек, включая самого нападавшего. Сейчас он находится под арестом.

Сергей Демин
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