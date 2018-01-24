10:23 24 января 2018 7

В Югре снижается уровень заболеваемости ВИЧ, но все чаще болеют медики, служащие и работники коммерческих компаний Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ХМАО по итогам 2017 года уровень заболеваемости ВИЧ снизился на 12%, но носителем вируса является каждый 91-й житель региона. Об этом «URA.RU» сообщили в окружном центре «АнтиСПИД».

По данным ведомства, сильнее всего вирус распространен в Нефтеюганске, Югорске, Урае, Мегионе, Нижневартовске, Березовском, Нефтеюганском, Кондинском и Советском районах. Почти половина зараженных — в возрасте от 30 до 39 лет.

По статистике также выросло количество инфицированных мужчин, а передается вирус в большинстве случаев половым путем. «Продолжается распространение ВИЧ-инфекции среди общей популяции населения, результатом чего является увеличение в структуре заболевших лиц из числа социально благополучного контингента — это служащие, медработники, работники коммерческих структур и так далее», — говорится в информации центра «АнтиСПИД».

Как ранее сообщало «URA.RU», по статистике на конец 2017 года ХМАО занимает 17-е место в России по показателю заболеваемости ВИЧ.