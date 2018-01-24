10:38 24 января 2018 1

Инициативу тюменских общественников депутаты облдумы отвергли заочно Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Депутаты тюменской областной думы заочно решили вопрос, стоит ли давать ход инициативе тюменских общественников о проведении референдума 18 марта 2018 года по прямым выборам глав муниципальных образований Тюменской области. «URA.RU» стало известно, что мнения народных избранников по поводу проекта тюменских общественников разделились.

Депутат облдумы, председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Фуат Сайфутдинов сообщил, что народные избранники в основном согласились с тем, что вынесенное на обсуждение предложение не соответствует требованиям федерального и регионального законодательства. «Инициативной группой недостаточно четко был сформулирован вопрос, который выносится на референдум», — пояснил Сайфутдинов и отметил, что у данного законопроекта есть ряд нарушений. «Существующий закон по выборам главы местного самоуправления дает более широкую палитру выборов — прямым голосованием, представительным органом (как происходит в Тюмени) и по предложению конкурсной комиссии из числа победителей конкурса. Сейчас мы и наши избиратели имеют три варианта, — пояснил депутат. — В данной инициативе мы сужаем простор действий до одного — прямых выборов. А мы не имеем на это права». Высказал депутат и замечания по второй законодательной инициативе — так, предлагается ограничить выборы местных депутатов только одномандатным принципом. «В сегодняшнем варианте часть депутатов может избираться как по спискам, так и по одномандатному принципу. Мы сделали вывод, что это предложение также сужает права избирателей», — объяснил Сайфутдинов.

Документ поступил в официальные инстанции в конце прошлого года

По мнению депутата, членам инициативной группы надо было более внимательно подойти к разработке законопроекта: «Вероятно, надо было провести больше консультаций, чтобы проблем в создании таких документов больше не возникало», — сообщил Сайфутдинов. Отметим, что правовое управление тюменской облдумы в своем заключении также указало, что вопросы референдума не должны «ограничивать или отменять общепризнанные права и свободы человека».

Депутат областной Думы от фракции ЛДПР Трубин Глеб пояснил «URA.RU», свою позицию в обсуждении инициативы: «Я поставлю „воздержался“. В публичной политике все должно быть максимально открыто и доступно. И поэтому ЛДПР никогда не поддерживала заочные темы для голосования. Сейчас, когда все уже вышли из отпусков и новогодних каникул принимать решение заочно считаю неправильным, поскольку это попирает нормы публичной политики», — сообщил Трубин и добавил, что ЛДПР все же выступает за прямые выборы глав муниципалитетов.

По поводу проведения заочного голосования Фуат Сайфутдинов пояснил, что регламенты рассмотрения законопроекта инициативной группы не позволяли откладывать этот вопрос до первого заседания Думы, которое состоится 8 февраля. Представители фракции КПРФ пояснили, что они будут голосовать за то, что законопроект о прямых выборах главы муниципального образования в Тюменской области соответствует нормативным актам РФ.

Как сообщил источник в областной Думе тюменские депутаты проголосовали за то, чтобы признать инициативу тюменских общественников не соответствующей статье 12 федерального закона «Об основных гарантиях права граждан на проведение референдума». Соответственно, референдум по прямым выборам глав муниципальных образований проводиться в Тюменской области не будет.

Депутатам из разных фракций удалось прийти к общему мнению по вопросу референдума Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Напомним, что 11 января 2018 года состоялось заседание Избирательной комиссии Тюменской области. На нем было рассмотрено ходатайство инициативной группы в составе 20 человек по проведению референдума Тюменской области о прямом избрании глав муниципальных образований и депутатов. Избирком принял решение направить ходатайство в Тюменскую областную Думу для проверки соответствия требованиям действующего законодательства. Проект закона Тюменской области, подготовленный общественниками, получил негативное заключение комиссии по госстроительству и местному самоуправлению и правового управления облдумы.