В уральской школе ребенка обварило кипятком из прорванной трубы

10:07 24 января 2018 1

Неисправность в системе отопления привела к прорыву кипятка Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Нижнем Тагиле ученица 6 класса получила серьезные ожоги из-за аварии в системе отопления. Прокуратура города начала проверку обстоятельств ЧП, сообщили «URA.RU» в надзорном ведомстве Свердловской области.

Инцидент произошел 23 января в рекреации средней школы № 4 во время перемены. Горячий теплоноситель из прорванной трубы попал на ребенка, девочку отправили на «скорой» в больницу. Там врачи диагностировали у нее ожоги спины II степени.

Теперь школе предстоит проверка. «В ходе надзорных мероприятий прокуратура будет выяснять, когда проводился ремонт систем отопления в образовательном учреждении. Также будет устанавливаться степень тяжести причиненного ребенку вреда здоровью», — добавили в прокуратуре Свердловской области.