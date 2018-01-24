10:52 24 января 2018 4

В струкстуре госдолга уменьшились коммерческие кредиты Фото: Илья Московец © URA.RU

В декабре 2017 правительство Курганской области оформило банковские кредиты на общую сумму 1,5 млрд рублей под 9% годовых. Информация об этом размещена на сайте регионального финуправления.

Вернуть деньги необходимо до 8 ноября 2020 года. При этом общий объем госдолга Курганской области с 1 декабря 2017 года не изменился: он составляет 16,6 млрд рублей. Это объясняется тем, что накануне Нового года правительство погасило несколько займов.

За год госдолг Зауралья вырос на 1,6 млрд рублей. Из общей суммы без малого семь миллиардов рублей — относительно дешевые бюджетные кредиты. Их объем вырос с 4,1 млрд рублей (на 1 января 2017 года) за счет того, что область получила дополнительные дотации от Минфина. Объем коммерческих долгов на сегодняшний день составляет 9,6 млрд рублей. Это меньше, чем годом ранее — на 1 января 2017 года за регионом числилось 10,9 миллиарда.