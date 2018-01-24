{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Почему каждый 30-й подросток мечтает сесть в тюрьму
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,39
Динамика за 2 недели
Евро 69,45
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 января 2018
23 января 2018
22 января 2018
10:52  24 января 2018 4

Правительство Зауралья оформило в банке «новогодний кредит» на 1,5 миллиарда

Клипарт. Разное. Магнитогорск, купюры, деньги
В струкстуре госдолга уменьшились коммерческие кредитыФото: Илья Московец © URA.RU

В декабре 2017 правительство Курганской области оформило банковские кредиты на общую сумму 1,5 млрд рублей под 9% годовых. Информация об этом размещена на сайте регионального финуправления.

Вернуть деньги необходимо до 8 ноября 2020 года. При этом общий объем госдолга Курганской области с 1 декабря 2017 года не изменился: он составляет 16,6 млрд рублей. Это объясняется тем, что накануне Нового года правительство погасило несколько займов.

За год госдолг Зауралья вырос на 1,6 млрд рублей. Из общей суммы без малого семь миллиардов рублей — относительно дешевые бюджетные кредиты. Их объем вырос с 4,1 млрд рублей (на 1 января 2017 года) за счет того, что область получила дополнительные дотации от Минфина. Объем коммерческих долгов на сегодняшний день составляет 9,6 млрд рублей. Это меньше, чем годом ранее — на 1 января 2017 года за регионом числилось 10,9 миллиарда.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров