{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Почему каждый 30-й подросток мечтает сесть в тюрьму
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,39
Динамика за 2 недели
Евро 69,45
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 января 2018
23 января 2018
22 января 2018
11:52  24 января 2018 0

Второго участника поножовщины в пермской школе готовят к отправке в СИЗО

Школа №127. Первый учебный день после нападения. Пермь
Ученик решился на преступление с подачи старшего товарищаФото: Анастасия Яковлева © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
все новости сюжета

15-летнего подростка, устроившего поножовщину в пермской школе, выпишут из больницы уже в среду, 24 января. Он сразу отправится в СИЗО, где уже находится его старший подельник.

«Подростка выпишут сегодня, после обеда», — пояснили «URA.RU» в ГКБ №4, где проходили лечение оба преступника. Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, сразу же после выписки молодого человека повезут в СИЗО. Во вторник, 23 января, под арест уже отправили 16-летнего организатора нападения.

В той же больнице проходит лечение учительница Наталья Шагулина, которая, защищая своих учеников от подростков с ножами, получила 17 ножевых ранений. В медучреждении рассказывают, что ее состояние улучшается.

Напомним, 15 января двое подростков, вооруженных ножами, напали на школу №127. Они зашли в кабинет, где шел урок у 4 Б класса, и начали наносить удары детям и их учительнице. В результате травмы получили 12 человек, в том числе и сами нападавшие, которые договорились покончить с собой после совершения преступления.

Полина Домовитова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров