Второго участника поножовщины в пермской школе готовят к отправке в СИЗО

15-летнего подростка, устроившего поножовщину в пермской школе, выпишут из больницы уже в среду, 24 января. Он сразу отправится в СИЗО, где уже находится его старший подельник.
«Подростка выпишут сегодня, после обеда», — пояснили «URA.RU» в ГКБ №4, где проходили лечение оба преступника. Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, сразу же после выписки молодого человека повезут в СИЗО. Во вторник, 23 января, под арест уже отправили 16-летнего организатора нападения.
В той же больнице проходит лечение учительница Наталья Шагулина, которая, защищая своих учеников от подростков с ножами, получила 17 ножевых ранений. В медучреждении рассказывают, что ее состояние улучшается.
Напомним, 15 января двое подростков, вооруженных ножами, напали на школу №127. Они зашли в кабинет, где шел урок у 4 Б класса, и начали наносить удары детям и их учительнице. В результате травмы получили 12 человек, в том числе и сами нападавшие, которые договорились покончить с собой после совершения преступления.