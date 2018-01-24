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24 января 2018
12:04  24 января 2018 6

Эвелина Хромченко пришла на «Модный приговор» в платье от пермского дизайнера. ФОТО

Эвелина Хромченко вышла в эфир в наряде от Галины ПлохойФото: скрин программы «Модный приговор»

Телеведущая и эксперт моды Эвелина Хромченко снялась в передаче «Модный приговор» на «Первом канале» в наряде от пермячки Галины Плохой. Об этом дизайнер одежды сообщил в соцсетях.

«ААААА! Включайте скорее „Модный приговор“ на 1-м канале! Там моё платье на Эвелине Хромченко! Ура!» — написала Галина Плохая на своей странице во «ВКонтакте».

Как пояснил пермский дизайнер «URA.RU», один из стилистов Эвелины Хромченко в декабре заглянул на страницу магазина и обратили внимание на черное платье с цветами от Галины Плохой. С Галиной связались из «Модного приговора» и попросили прислать для съёмок наряд и аксессуары. Одежду в «Останкино» срочно помогли доставить ее знакомые.

Черное платье, понравившееся стилистам «Модного приговора», Плохая сшила для новогодней коллекции 2017 года. Пермский дизайнер до последнего момента не верил, что ее наряд появится в эфире «Первого канала», пояснила нашему агентству Галина.

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Платье дизайнер отправил на программу «Модный приговор» ФОТО: Галина Голованова-Плохая, VK

Рита Теркина
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