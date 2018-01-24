12:04 24 января 2018 6

Эвелина Хромченко вышла в эфир в наряде от Галины Плохой Фото: скрин программы «Модный приговор»

Телеведущая и эксперт моды Эвелина Хромченко снялась в передаче «Модный приговор» на «Первом канале» в наряде от пермячки Галины Плохой. Об этом дизайнер одежды сообщил в соцсетях.

«ААААА! Включайте скорее „Модный приговор“ на 1-м канале! Там моё платье на Эвелине Хромченко! Ура!» — написала Галина Плохая на своей странице во «ВКонтакте».

Как пояснил пермский дизайнер «URA.RU», один из стилистов Эвелины Хромченко в декабре заглянул на страницу магазина и обратили внимание на черное платье с цветами от Галины Плохой. С Галиной связались из «Модного приговора» и попросили прислать для съёмок наряд и аксессуары. Одежду в «Останкино» срочно помогли доставить ее знакомые.

Черное платье, понравившееся стилистам «Модного приговора», Плохая сшила для новогодней коллекции 2017 года. Пермский дизайнер до последнего момента не верил, что ее наряд появится в эфире «Первого канала», пояснила нашему агентству Галина.