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24 января 2018
23 января 2018
Главные новости Свердловской области
13:00  24 января 2018 3

Третий свердловский город остался в морозы без тепла. Замерзающие семьи грозят отставками

Клипарт. Август. Часть VI, подъезд, батарея, радиатор, отопление
Жители Мартюша уже сутки сидят без теплаФото: Илья Московец © URA.RU

Третий населенный пункт Каменского района Свердловской области уже сутки сидит без отопления. Местные и областные депутаты с трудом сдерживают население от акций протеста.

Как сообщил «URA.RU» депутат Каменской районной думы Светлана Графская, в пятницу, 19 января, пропало отопление в Колчедане и Новоисетском. На протяжении дня температура в детских садах опускалась до 8-12 градусов тепла. На место событий Графская выехала вместе с депутатом Заксобрания Вячеславом Вегнером. Почти одновременно с ними в населенные пункты прибыли представители правоохранительных органов. Администрация района не представила Светлане Графской развернутого ответа о причинах аварии. Через некоторое время аварию устранили.

23 января произошел порыв теплотрассы в поселке Мартюш, считающемся административным центром района. По данным Светланы Графской, без отопления остались все жилые дома. Вечером порыв был устранен, но полноценно запустить котельную не удалось — из-за стоящего на улице мороза 28 градусов ниже нуля замерзла система подачи воды из котельной.

Депутат пояснил, что в эти минуты рабочие пытаются отогреть систему. Утром в местном детсаду температура была 9-12 градусов тепла, родителей попросили забрать детей домой. Но в жилых домах температура опускалась еще ниже.

По словам Графской, ей звонят возмущенные жители и говорят об отставке главы района и желании поехать вместе с детьми в Екатеринбург, к зданию правительства области. «Убеждаю, что этого делать не надо», — поясняет депутат.

У главы района Сергея Белоусова другая информация. По его словам, из-за аварии на теплотрассе 23 января без тепла осталось всего несколько домов, в которых проживает 750 человек. Мэр пояснил, что в 23 часа 20 минут авария была устранена. Но подпитка теплосистемы оказалась замороженной. Ночью отопление появилось на полтора часа, затем снова пропало. В эти минуты, уверяет Белоусов, теплосистема заполняется и в ближайшие часы в зданиях восстановится температурный режим.

Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов подтвердил слова главы района. По его данным, тепло уже начало поступать в дома. Руководитель ведомства обещал, что будет проведена проверка инцидента. Виновные, по его словам, будут наказаны.

Депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер, в свою очередь, убежден, что ответственность за аварию должны нести руководители администрации муниципалитета: «Правительство выделило средства на приведение теплотрасс в порядок. Почему при этом фактически провален отопительный сезон, нужно спрашивать глав. Особенно глав, предоставляющих правительству недостоверную информацию о ситуации на территории. Думаю, что нужно выходить с инициативой об ужесточении наказания мэров за срыв отопительного сезона. Вплоть до введения уголовной ответственности». В ходе подготовки новости стало известно, что во время заполнения теплосистемы на теплотрассе произошел новый порыв.

Константин Джултаев
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