13:11 24 января 2018 1

Завод перешел под управление структуры Ростеха Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Акционеры ОАО «Курганмашзавод» приняли решение передать полномочия единоличного исполнительного органа предприятия новой управляющей организации ОАО «Проектмашдеталь» (входит в структуру госкорпорации «Ростех»). Документ, который должен подписать временный генеральный директор завода Альберт Баков, опубликован на официальном сайте предприятия. Голосование проходило заочно, в итоге за передачу акций было подано 99,45% голосов.

КМЗ, напомним, проходит процедуру передачи от концерна «Тракторные заводы» под управление госкорпорации «Ростех». В Ростехе была создана управляющая компания АО «РТ-Курганмашзавод», которую возглавил Евгений Фомичев. Временным генеральным директором КМЗ пока остается зять режиссера Никиты Михалкова Альберт Баков.

В середине января арбитражный суд Курганской области отказал минскому заводу имени С. И. Вавилова в требовании признать несостоятельным (банкротом) ОАО «Курганский машиностроительный завод» на основании того, что КМЗ обладает статусом естественной монополии — снабжает предприятия технической водой и теплом. Долг в сумме почти 212, 5 млн рублей поставщик пытался получить по мировому соглашению, которое КМЗ нарушил. Ранее у предприятия возникали проблемы с выплатой зарплаты и оплатой коммунальных расходов, однако перед началом 2017 года эти долги были погашены.