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24 января 2018
23 января 2018
22 января 2018
12:58  24 января 2018 0

В Зауралье из-за аномальных холодов отменили автобусные рейсы

Автовокзал. Поселок Излучинск. Нижневартовский район., пассажир, автостанция
Курганцы не могут добраться автобусами до КазахстанаФото: Александр Елизаров © URA.RU
новость из сюжета:
Урал и Сибирь во власти морозов
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В Курганской области из-за сильных морозов отменяют рейсы автобусов. В частности, жители региона неопределенное время не смогут выехать в Казахстан.

Сегодня, 24 января, на маршрут не выйдет автобус в Шадринске, который должен был доставить пассажиров в Курган, сообщили «URA.RU» в справочной службе местного автовокзала. Кроме того, здесь не ждут автобус из Тобольска, который следует через Шадринск до Тюмени, а затем в Челябинск.

Как рассказали нашему агентству на курганском автовокзале, на неизвестный срок отменены рейсы из Кургана в Казахстан из-за перекрытия автодороги на Костанай. Также не курсируют автобусы по нескольким маршрутам в районы Зауралья.

До 26 января на территории Курганской области сохранится аномально холодная погода. Местами температура воздуха опустится до 41 градуса. Из-за этого в школах отменяют занятия, МЧС ввело на территории Урала особый режим, а сотрудники ДПС круглосуточно дежурят на трассах.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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