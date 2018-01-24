Улицы Перми очистят от имен революционеров

Часть пермских улиц, которые носят имена наиболее одиозных деятелей российской истории, предлагают переименовать. В список исторических личностей, которые должны исчезнуть с карты Перми, попали четыре известных человека.
В Перми создана консультативная комиссия по вопросам присвоения наименований территориям общего пользования. Инициаторы ее создания — сотрудники Пермского государственного архива новейшей истории. В комиссию вошли также ведущие историки и краеведы Прикамья. «Уже готов список фамилий, которые следует убрать из пермской топонимики. При его составлении мы решили начать с антигероев, чей негативный вклад в историю очевиден», — рассказал «URA.RU» краевед Владимир Гладышев.
По словам собеседника, в список попали Розалия Землячка, командовавшая расстрелом белогвардейцев в Крыму; террорист Иван Каляев, убивший великого князя Сергея Александровича, один из организаторов красного террора в Перми, Степан Окулов, и Павел Хохряков, лично отдавший приказ о казни уральских священников. Ранее, по словам краеведа, в списке также были народовольцы, в числе которых Софья Перовская и Андрей Желябов, но их фамилии пока вычеркнули. Рекомендации комиссии планируется разослать на рассмотрение в муниципалитеты Пермского края, сообщает «Новый компаньон».