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24 января 2018
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Главные новости Ямала
14:57  24 января 2018 3

Экс-начальника ямальского УФМС будут судить вместе с женой и подчиненными

Новиков Илья, весы, молоток, правосудие, судья, суд, судебные разбирательства, мантия
Дело Игоря Костюка и его подельников отправлено в судФото: depositphotos.com © URA.RU

Завершено расследование по делу бывшего начальника ямальского УФМС Игоря Костюка. Он был задержан в ходе спецоперации сотрудниками СКР и ФСБ прямо на рабочем месте еще в апреле 2016 года. Вместе с ним была задержана и его бывшая жена Елена Костюк, которая также работала в управлении. Экс-супругов обвинили в незаконном обогащении.

Расследование шло долго, и его подробности не разглашались. Сейчас стало известно, что, помимо супругов Костюк, в деле замешаны еще три сотрудника ямальского управления миграционной службы. Согласно обвинению, Игорь Костюк на протяжении почти пяти лет использовал свое служебное положение ради обогащения. Он договаривался с подчиненными, что выпишет им дополнительную премию или материальную помощь. Взамен просил отдавать ему часть этих средств. Таким образом, начальник успел присвоить более 7 миллионов рублей.

Искать сотрудников и договариваться с ними Костюку помогала его бывшая жена. Они вместе прибыли на Ямал из Тюмени, где устроились на работу в УФМС. Супругам пришлось оформить развод, чтобы избежать претензий прокуратуры, поскольку муж не может быть непосредственным начальником своей супруги. Однако, по данным следствия, пара проживала вместе и вела совместное хозяйство. Теперь женщину и еще трех сотрудников УФМС обвиняют в пособничестве Игорю Костюку.

В окружном управлении СКР сообщили, что во время расследования обвиняемые своей вины не признали. «В результате тщательно проведенной следственной работы собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину злоумышленников, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе СУ СКР по Ямалу.

Вячеслав Егоров
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