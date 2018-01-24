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24 января 2018
23 января 2018
22 января 2018
17:27  24 января 2018 0

Сын Юрия Гальцева, избавившийся от наркозависимости, претендует на славу Ройзмана в Кургане

Михаил Гальцев занялся реабилитацией и социализацией алко- и наркозависимых в Курганефото: страница Михаила Гальцева во «ВКонтакте»

Сын артиста Юрия Гальцева Михаил, который в прошлом принимал наркотики, сейчас занимается реабилитацией и социальной адаптацией алко- и наркозависимых в Кургане. Недавно центр посетил его отец — известный юморист, и давний секрет семьи открылся широкой публике. Пока журналисты «Первого канала» и федеральных изданий охотятся за Гальцевым-младшим, свою историю жизни он рассказал корреспонденту «URA.RU».

Юрий Гальцев приехал поддержать работу центра «Решение»
фото: из личного архива Михаила Гальцева

36-летний Михаил приехал на встречу на своей «Ладе» с соратником и директором центра социальной адаптации наркозависимых «Решение» Артемом Никулиным. Во внешнем виде ничего не выдает «бурной молодости пацана», о которой Гальцев не любит вспоминать. Эта тема сейчас «табу». «Я не скрываю и не стесняюсь, что у меня были проблемы, была зависимость, был алкоголь и разные вещества, но сегодня жизнь другая. Сегодня я абсолютно чист, радуюсь жизни и помогаю другим ребятам выбрать жизненный путь», — сразу же заявил он. «Раньше мне было неудобно, я скрывал свою проблему и боялся, что обо мне подумают. Сегодня маска снята», — продолжает Михаил и тут же признается: «Я и сейчас зависимый — от жизни!».

Темой реабилитации наркозависимых Михаил занялся в 2010 году, с курганским центром сотрудничает больше двух лет. По словам директора центра Артема Никулина, сегодня Гальцев-младший — полноценный партнер автономной некоммерческой организации, у которой есть подобный центр на Алтае. В планах — открыть филиал в Карелии.

В центре «Решение» артист пообщался с реабилитантами
фото: из личного архива Михаила Гальцева

Михаил снабжает реабилитантов «Решения» (Юргамышский район) продуктами, привозит в центр специалистов, проводит с ребятами зарядку и закаливание и мероприятия, «направленные на внутреннее состояние человека». «Центр — моя работа, мое служение. Мой отец в театре взращивает из студентов артистов, называет их детьми, у меня свои „студенты“, которых я учу и выпускаю в жизнь. У каждого из нас свой „театр“», — смеется он над проведенной параллелью. В Кургане Михаил участвует в занятиях с родственниками и родителями выздоравливающих.

Сам Михаил занимается спортом, моржеванием, играет на гитаре и поет песни собственного сочинения. Организует мини-концерты, мероприятия и дискотеки: за три месяца в Юргамышском районе провел три благотворительных концерта с участием талантливых реабилитантов. Главной ценностью в жизни называет любимую жену, сына и дочь.

Михаил Гальцев играет на гитаре, поет и организовывает мини-концерты
фото: из личного архива Михаила Гальцева

О Кургане Гальцев-младший отзывается очень тепло: «Мой город не променяю ни на что». Хотя ему довелось пожить и в Санкт-Петербурге, где он проходил реабилитацию, и в Екатеринбурге. Историк и финансист по образованию (второе образование не окончено), Михаил собирается обучиться психологии — получить диплом специалиста по химической зависимости.

О центре и особой методике его работы он может рассказывать часами. Подводя итог, вздыхает, что многих его друзей уже нет в живых, но многие, «кто когда-то умирал в подъездах, сейчас ездят на крутых автомобилях». Среди спасенных есть топ-менеджеры предприятий, дети высокопоставленных чиновников. Реабилитацию в курганском центре сейчас проходят 40 человек, но «живут по программе» уже больше трех сотен зависимых. «Каждому нужно найти себя, у меня был долгий путь, но я нашел дело моей жизни. Этот опыт я с благодарностью принимаю», — добавляет он.

Сын артиста занимается моржеванием и спортом
фото: из личного архива Михаила Гальцева

По словам Артема Никулина, артист Юрий Гальцев занялся поддержкой движения еще раньше, чем сын. В январе 2018 года он приезжал по приглашению директора «вдохновлять выздоравливающих». «С отцом у меня дружеские отношения, очень высокий процент доверия, понимания, каждый день мы на связи, — подтверждает Михаил, — У нас семья, общее дело, общий интерес».

Анна Бояркина
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