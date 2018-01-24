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24 января 2018
17:19  24 января 2018 0

Губернатор Якушев помог федеральным министрам разобраться в экономических проблемах регионов

заседание правительства ТО, якушев владимир
Абсолютное большинство экспертов выделило одни и те же проблемы развития реального сектора экономикиФото: Виктория Ющенко © URA.RU

Рабочая группа Госсовета, которую возглавляет губернатор Тюменской области Владимир Якушев, продолжает работу над подготовкой к заседанию по развитию промышленного потенциала регионов. Сегодня Якушев, секретарь Госсовета Игорь Левитин, министры Денис Мантуров, Антон Силуанов и другие члены рабочей группы в режиме видеоконференцсвязи обсудили инструменты поддержки инвестпроектов, вопросы межбюджетных отношений, налогообложения, льготного кредитования, которые поступили от российских регионов, депутатов Госдумы и общественных объединений предпринимателей в процессе подготовки доклада.

Как отметил губернатор, эксперты выделяют одинаковые проблемы в развитии экономики. «Мы классифицировали их в соответствии с разделами доклада, который будет представлен на заседании ближайшего президиума Госсовета», — отметил Владимир Якушев.

По его словам, рабочая группа сформировала предложения по направлениям и инструментам стимулирования, которые будут способствовать интенсивному росту промышленности во всех регионах. Также продолжается работа над докладом по развитию промышленного потенциала регионов, который будет представлен в феврале 2018 года, сообщает пресс-служба губернатора.

Наталья Двизова
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