17:34 24 января 2018 0

Проблемная труба не дает покоя курганцам несколько лет Фото: «Курган LIVE», «ВКонтакте»

Жители микрорайона Увал в Кургане пожаловались на громадные сосульки, которые образовались на протекающей канализационной трубе. «Экологическая катастрофа на Увале!» — озаглавлен пост в группе «ВКонтакте» «Курган LIVE».

Как пояснили курганцы «URA.RU», с проблемой они борются уже несколько лет — труба раньше находилась на балансе пограничного института ФСБ, но теперь стала бесхозной: утеплитель на ней облетел, а канализационный коллектор протекает.

«Каждый день взрослые и дети ходят под этими трубами. Весной прошлого года бил фонтан по проезжей части. Сейчас над дорогой появилась одна сосулька, и она растет с каждым днем», — сокрушаются местные жители. Они также добавляют, что канализационные воды стекают в болото, по краю которого стоят жилые дома, и в период снеготаяния нечистоты выходят на огороды владельцев участков. Кроме того, в летнюю жару скот с пастбищ по дороге домой заглядывает на болото напиться и искупаться.

Как сообщили «URA.RU» в АО «Водный Союз», на их балансе проблемная труба не состоит — на Увале организация обслуживает только территорию базы «Динамо». В городской мэрии корреспондента агентства попросили направить официальный запрос и уточнили, что письмо с описанием проблемы местные жители могут отправить на имя главы города, руководителя администрации или директора департамента жилищного хозяйства.

Комментаторы под публикацией иронизируют: «Да это же водопад, что в Балках!». Напомним, на прошлой неделе жители города обсуждали красоту замерзшего водопада в Кетовском районе и даже предлагали сделать его новым туристическим местом — судя по фото, он действительно имеет сходство с канализационными сосульками.