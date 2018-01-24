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Придумал 22-летний уралец. А все потому, что он дважды опоздал на фотосессию с президентом. Осторожно: игра захватывает!
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25 января 2018
24 января 2018
18:47  24 января 2018 9

В поддержку Путина — новая модная игра. Придумал 22-летний уралец. А все потому, что он дважды опоздал на фотосессию с президентом. Осторожно: игра захватывает!

Поклонники президента смогли осуществить давнюю мечтуФото: katrina_belka8, Instagram
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В Казани на молодежном форуме «Вместе вперед!» представлено мобильное приложение, которое позволяет сделать фото с президентом Владимиром Путиным, а также в кабинете первого лица страны. Проект, ставший открытием форума, разработал студент-первокурсник Тюменского индустриального университета Ярослав Попов.

«Мне просто хотелось, чтобы у каждого была возможность сделать фотографию с Путиным», — рассказал «URA.RU» 22-летний Ярослав. Идея проекта появилась у студента после того, как он дважды упустил возможность сделать фото с президентом России: «Первый раз Владимир Путин приезжал в Тюмень и встречался со студентами в библиотеке. Я, к сожалению, опоздал на фотосессию. Второй раз также не успел сделать фото, когда президент приезжал в Нижний Новгород, а я тоже был там. Две упущенные возможности побудили меня создать виртуальное приложение».

«Фото с Путиным» может скачать каждый в App Store и Google Play бесплатно. Чтобы получить снимок с президентом, необходимо распечатать специальную 3D-метку, которую затем распознает программа и вставляет виртуального Путина в кадр. С даты запуска, 5 января, до сегодняшнего момента приложение скачало уже более 7000 человек.

Ярослав Попов, который сам презентовал свое приложение в Казани, говорит, что на форуме в Казани приложение вызвало настоящий фурор. Участники скачивают, делают фотографии и делятся ими в социальных сетях. Под хэштегом #фотоспутиным в Instagram на момент публикации можно было найти уже 567 снимков с виртуальным «президентом».

Наталья Двизова
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