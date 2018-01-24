18:47 24 января 2018 9

Поклонники президента смогли осуществить давнюю мечту Фото: katrina_belka8, Instagram

В Казани на молодежном форуме «Вместе вперед!» представлено мобильное приложение, которое позволяет сделать фото с президентом Владимиром Путиным, а также в кабинете первого лица страны. Проект, ставший открытием форума, разработал студент-первокурсник Тюменского индустриального университета Ярослав Попов.

«Мне просто хотелось, чтобы у каждого была возможность сделать фотографию с Путиным», — рассказал «URA.RU» 22-летний Ярослав. Идея проекта появилась у студента после того, как он дважды упустил возможность сделать фото с президентом России: «Первый раз Владимир Путин приезжал в Тюмень и встречался со студентами в библиотеке. Я, к сожалению, опоздал на фотосессию. Второй раз также не успел сделать фото, когда президент приезжал в Нижний Новгород, а я тоже был там. Две упущенные возможности побудили меня создать виртуальное приложение».

«Фото с Путиным» может скачать каждый в App Store и Google Play бесплатно. Чтобы получить снимок с президентом, необходимо распечатать специальную 3D-метку, которую затем распознает программа и вставляет виртуального Путина в кадр. С даты запуска, 5 января, до сегодняшнего момента приложение скачало уже более 7000 человек.

Ярослав Попов, который сам презентовал свое приложение в Казани, говорит, что на форуме в Казани приложение вызвало настоящий фурор. Участники скачивают, делают фотографии и делятся ими в социальных сетях. Под хэштегом #фотоспутиным в Instagram на момент публикации можно было найти уже 567 снимков с виртуальным «президентом».