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25 января 2018
24 января 2018
Главные новости Свердловской области
17:50  24 января 2018 1

В Екатеринбурге арестован вор в законе Овчина

В общей сложности Андрей Овчинников отсидел 20 летФото: Валентина Гофенберг, facebook
новость из сюжета:
Противостояние воров в законе
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В суде Железнодорожного района Екатеринбурга избрана мера пресечения для Андрея Овчинникова по кличке Овчина. Криминальный авторитет обвиняется в организации похищения человека. «Овчинников арестован на срок двенадцать суток», — сообщили «URA.RU» в Железнодорожном суде Екатеринбурга.

Овчинников был одним из лидеров криминального мира еще в середине 80-х годов прошлого века в Свердловске. После того как банда Овчины была разгромлена, его судили. Овчинников имеет две судимости, в общей сложности отсидел порядка двадцати лет.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Овчина был задержан сотрудниками ОБОП в Алапаевске. Его подозревают в организации похищения 58-летнего ранее судимого Андрея Плетухова, владельца автостоянки на улице Гражданской, 7 в Екатеринбурге, являвшегося также председателем «Гражданского союза», который помогал в реабилитации уголовникам после освобождения.

19 октября 2017 года Плетухова обманом выманили на автостоянку, где его ждали в засаде восемь человек. Мужчину избили, посадили в серебристую «девятку» и увезли. С тех пор Плетухова никто не видел. По версии правоохранительных органов, похищение могло быть связано именно с этой автостоянкой.

Виктор Дорофеев
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