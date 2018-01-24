В Екатеринбурге арестован вор в законе Овчина

В суде Железнодорожного района Екатеринбурга избрана мера пресечения для Андрея Овчинникова по кличке Овчина. Криминальный авторитет обвиняется в организации похищения человека. «Овчинников арестован на срок двенадцать суток», — сообщили «URA.RU» в Железнодорожном суде Екатеринбурга.
Овчинников был одним из лидеров криминального мира еще в середине 80-х годов прошлого века в Свердловске. После того как банда Овчины была разгромлена, его судили. Овчинников имеет две судимости, в общей сложности отсидел порядка двадцати лет.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Овчина был задержан сотрудниками ОБОП в Алапаевске. Его подозревают в организации похищения 58-летнего ранее судимого Андрея Плетухова, владельца автостоянки на улице Гражданской, 7 в Екатеринбурге, являвшегося также председателем «Гражданского союза», который помогал в реабилитации уголовникам после освобождения.
19 октября 2017 года Плетухова обманом выманили на автостоянку, где его ждали в засаде восемь человек. Мужчину избили, посадили в серебристую «девятку» и увезли. С тех пор Плетухова никто не видел. По версии правоохранительных органов, похищение могло быть связано именно с этой автостоянкой.